Олжас Бектенов дал поручения к началу учебного года

В ходе заседания Правительства Премьер-министр отметил важность государственной поддержки нуждающихся семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Всем нуждающимся семьям в государственной поддержке должна быть оказана материальная и социальная помощь. Для этого в местных бюджетах заложены средства для охвата поддержкой более 400 тыс. детей. Акимам регионов поручаю обеспечить адресность, своевременно принимать меры по каждому конкретному случаю», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, одним из важных условий полноценного развития и успешного обучения детей Премьер-министр назвал сбалансированное и качественное школьное питание.

«Министерству здравоохранения и акиматам регионов требуется установить постоянный контроль за качеством продуктов и соблюдением санитарных норм», — поручил руководитель Правительства.

Также поставлена задача обеспечить качественную подготовку инфраструктуры, общежитий и образовательных программ колледжей и университетов к началу учебного года. Министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с акиматами поручено до конца августа обеспечить полную готовность к началу нового учебного года. Общая координация закреплена за заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой.

Олжас Бектенов поручил акиматам регионов совместно с МВД, МЧС и Министерством просвещения в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки в обеспечении безопасной дорожной инфраструктуры возле школ, а также их противопожарной и антитеррористической защищенности. Министерству внутренних дел в рамках проводимых мероприятий «Внимание – дети!» поручено проверить исполнение ранее выданных предписаний. Сам план мероприятий необходимо продлить до конца сентября, сделав особый акцент на предупреждении детского дорожного травматизма.

«На особом контроле должны стоять вопросы безопасности детей. Акиматам Костанайской и Северо-Казахстанской областей и другим регионам до конца года обеспечить вывод камер видеонаблюдения всех школ в центры оперативного управления МВД. Пока только 7 регионов подключили все школы. Функционал закрепленных за школами сотрудников полиции не должен ограничиваться только проведением правовых и разъяснительных занятий. Необходимо расширить и активизировать профилактические мероприятия по предупреждению противоправных действий в детской и молодежной среде», — отметил руководитель Правительства.