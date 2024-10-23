Премьер поручил начать раннее финансирование весенне-полевых работ с 1 декабря 2024

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова были рассмотрены итоги уборочной кампании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Кабмина

Фото: правительство РК

Премьер-министр отметил, что в этом году правительством были приняты масштабные меры поддержки АПК. Впервые объем льготного финансирования отрасли доведен до рекордных 580 млрд тенге.

Эти средства направлены аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардный закуп. В 2025 году сумма достигнет 700 млрд. На лизинг сельскохозяйственной техники привлечено 120 млрд. В следующем году данный показатель планируется увеличить до 200 млрд тенге.

«Аграрии обеспечены семенным материалом, достаточным объемом льготного топлива и удобрений. Теперь наша главная задача сохранить и реализовать полученный урожай», – подчеркнул на заседании премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов организовать своевременный вывоз зерна с полей, его просушку и засыпку на элеваторы. На бесперебойный режим работы должны перейти все хлебоприемные пункты, а сотрудники фитосанитарной службы – осуществлять жесткий контроль за качеством зерна.

В текущем году из нового урожая планируется экспортировать порядка 12 млн тонн зерна. В связи с этим перед министерствами торговли и сельского хозяйства поставлена задача по обеспечению сбыта продукции как на традиционные, так и на новые рынки.

Министерству транспорта совместно с КТЖ необходимо организовать бесперебойную транспортировку и утвердить точный график подачи подвижного состава.

Премьер-министр также поручил начать раннее финансирование весенне-полевых и уборочных работ следующего года – с 1 декабря 2024.

Перед Министерством промышленности и акиматами регионов поставлена задача по обеспечению аграриев минеральными удобрениями – не менее 1,9 млн тонн в 2025 году. Акиматам регионов, в свою очередь, заблаговременно подписать контракты на поставку и обеспечить запас удобрений на складах.