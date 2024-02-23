Олжас Бектенов обратил внимание чиновников на жалобы жителей ЗКО

Премьер-Министр Олжас Бектенов посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора Уральска, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства

В ходе поездки в ЗКО глава правительства посетил предприятие водоснабжения и водоотведения «Батыс Су Арнасы», функционирующее с 1961 года. Основным источником питьевого водоснабжения города Уральска является река Жайык и подземные источники. Премьер-Министру доложили, что в 2023 году завершено строительство 6 водозаборных скважин. Вместе с тем существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.

Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей по причине дефицита питьевой воды, особенно в летнее время, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тыс. кубометров в сутки. Правительством будет обеспечено необходимое содействие.

Отдельно ряд поручений был дан по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ – 60,5%), водоотведения (износ – 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.

Кроме того, премьер-министр ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО «Жайыктеплоэнерго», находящегося в красной зоне риска. Во время посещения Олжас Бектенов осмотрел главную диспетчерскую, турбинный зал и котельную.

На сегодня на предприятии завершен ремонт трех котлоагрегатов (№2,4,9) и турбины, отремонтировано также 16,5 км теплосетей. Кроме того, начата разработка проекта поэтапной замены трех энергетических котлов и турбины №3. Данные меры нацелены на увеличение надежности всей станции.

— Как отметил глава государства, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов. По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать, — отметил Олжас Бектенов.

Главе правительства также доложили о проводимой работе по повышению производства товарного газа и ходе газификации региона.

Кроме того, с учетом продолжающегося отопительного сезона премьер-министр поручил руководству региона держать на особом контроле обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Справочно: Средний износ ТЭЦ по РК достиг 66%. В рамках реализации поручений главы государства для снижения износа по 19 ТЭЦ, находящимся в красной зоне, реализуется капитальный ремонт 28 котлов и 16 турбин. Всего на теплоисточниках страны в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.