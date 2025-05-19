Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом подразделения разведки и добычи компании Shell Питером Костелло, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Во встрече также приняли участие старший вице-президент и председатель концерна в Казахстане Али Аль-Джанаби, вице-президент по разведке в ключевых странах и Намибии Сюзанн Куган.

Shell реализует в Казахстане ряд крупных инициатив в нефтегазовой сфере, включая участие в проектах КТК, Северного Каспия, на Карачаганаке, модернизацию установки на ПНХЗ для выпуска зимнего дизельного топлива, а также геологоразведочные и научные исследования недр.

Внимание в ходе встречи было уделено строительству газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд м³ в год на Карачаганакском месторождении. Отмечена важность его ускоренной реализации.



Обсуждены также работы по освоению месторождения Кашаган. Сторонами рассмотрены планы по ускорению реализации этапов 2A и 2B, предполагающих строительство ГПЗ мощностью 2,5 млрд м3 в год и освоение новых участков.

Премьер-министр выразил готовность Правительства Казахстана к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.