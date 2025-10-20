Премьер-министр РК обсудил с представителями казахстанских IT-компаний вопросы поддержки ИИ-стартапов в сферах образования, спорта и промышленности в рамках задач, поставленных Главой государства в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Представители отечественной компании Paradigm Shift (CodiPlay) рассказали о ходе реализации новых проектов:

AI Kitap – цифровой учебник по школьным предметам для персонализации учебного материала под уровень каждого ученика, с анализом прогресса и выявлением пробелов в знаниях. Разработана рабочая версия, ведется интеграция AI Kitap с AITU.

OlympIQ – технологическая платформа для развития спорта. Система позволяет обрабатывать аналитические, операционные, медицинские и организационные данные с помощью искусственного интеллекта. Разработана дорожная карта, подготовлены первые версии прототипов.

Премьер-министр был проинформирован, что для пилотного внедрения проектов AI Kitap и OlympIQ определен перечень школ и спортивных федераций.

«Развитие технологий искусственного интеллекта – ключевая задача правительства. Мы будем всесторонне поддерживать разработки отечественных компаний», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Рассмотрены инициативы компании по разработке технологий, которые помогают оптимизировать производственные процессы, повышать эффективность сфер энергетики и транспорта, снижать операционные затраты и управлять рисками. Продукты включают интеллектуальные системы анализа данных, прогнозирования и автоматизации, которые внедряются в критически важные отрасли.

По итогам встречи уполномоченным органам поручено рассмотреть озвученные предложения IT-специалистов.