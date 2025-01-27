Олжас Бектенов встретился с новым послом Китая

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинем, приступившим к дипломатической миссии в РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в области инвестиций, АПК, транспорта и логистики, энергетики, культурно-гуманитарной сферы, туризма и др.

Руководитель правительства подчеркнул, что базой динамичного экономического сотрудничества выступают интенсивные и доверительные контакты между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе переговоров стороны отметили сложившийся высокий уровень торгово-экономического партнерства между двумя странами. По итогам 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 9% и достиг $43,8 млрд. В целях достижения поставленных главами государств задач по удвоению объемов взаимной торговли правительствами ведется совместная работа по раскрытию имеющегося потенциала с прицелом на диверсификацию товарооборота.

В этой связи казахстанской стороной отмечена важность дальнейшего расширения номенклатуры поставляемой продукции, в т.ч. наращивания экспорта казахстанского зерна на рынки Китая посредством увеличения приема китайской стороной зерновых грузов по всем видам вагонов, а также включения новых казахстанских предприятий в Реестр экспортеров в КНР.

Кроме того, рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов. Китай входит в топ-5 инвесторов Казахстана. На сегодня реализовано 62 казахско-китайских проекта на $8,7 млрд с созданием 11 тыс. рабочих мест, на стадии реализации 55 проектов на 13,5 млрд с созданием 17,4 тыс. рабочих мест. Всего общий пул включает в себя 222 инвестиционных проекта на более $60,5 млрд.

Внимание также было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. По данным АО «НК «КТЖ», за 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов между РК и КНР вырос на 13% к аналогичному периоду 2023 года и составил 29,3 млн тонн. Для дальнейшего увеличения грузоперевозок обозначена важность принятия совместных мер по созданию новых и модернизации действующих пунктов пропуска на казахско-китайской границе, а также развитию приграничного судоходства.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения укреплять партнерство и усиливать совместную работу по всем ключевым направлениям двустороннего взаимодействия.