Бектенов обсудил с представителями международного банка вопросы инвестиций

Премьер-Министр Олжас Бектенов встретился с представителями международного банка Société Générale – главой региона Ближнего Востока, Турции / СНГ, Африки Эмрик Арно и главой по странам Центральной Азии и Кавказскому региону Тейбой Гулиевой, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы текущего взаимодействия в рамках реализации инвестиционных проектов.

Société Générale – один из крупнейших международных финансовых институтов, основанный в 1864 году и представленный в 66 странах мира. За 30 лет сотрудничества правительства Казахстана и банка реализовано более 30 совместных проектов на сумму свыше $17 млрд.

В настоящее время ряд казахстанских компаний ведут переговоры с банком Société Générale по проектам в сфере энергетической инфраструктуры и финансового рынка. Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы развития сотрудничества по направлению ESG (экологическая окружающая среда, общественная деятельность, корпоративное управление) в целях интеграции устойчивого развития во всех секторах экономики.

«Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, необходимо активно вовлекать международные банки для привлечения иностранных инвестиций в Казахстан. В данном направлении правительство готово к взаимовыгодному партнерству и окажет содействие в реализации важных для страны проектов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Во исполнение задач, поставленных главой государства в послании народу Казахстана, в стране реализуется комплекс мер по созданию благоприятных условий для привлечения капиталовложений в экономику из зарубежных источников, в том числе надежных международных банков для повышения конкуренции в финансовом секторе.

Целью проводимой работы является привлечение в Казахстан банков с опытом работы на международном рынке, которые могут активно вовлечься в кредитование экономики.