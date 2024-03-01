Олжас Бектенов отчитался перед главой государства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Премьер-министр отчитался о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны.

Олжас Бектенов доложил о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей. В целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора.

Он также сообщил, что особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности; проинформировал о деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.



Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

