Олжас Бектенов подписал постановление по правилам пребывания в РК иммигрантов
177
Внесены изменения в постановление правительства, которое касается правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, миграционного контроля, передает Kazpravda.kz
Правила также затрагивают вопросы учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих госграницу, незаконно пребывающих на территории Казахстана, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию РК.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. С документом можно ознакомиться здесь.