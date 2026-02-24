Ее переведут в цифровой формат

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений по вопросу подготовки к проведению весенне-полевых работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Премьер-министр поручил упростить техническую процедуру льготного кредитного финансирования, перевести ее в цифровой формат.

Министерствам энергетики и сельского хозяйства, акиматам областей поручено обеспечить строгий контроль за поставками удешевленного топлива в установленных объемах. Акиматам в недельный срок представить полные и актуальные данные по региональным операторам.

По словам Премьера, в отношении лиц, допускающих нецелевую реализацию распределенного топлива, необходимо принимать самые строгие меры реагирования со стороны правоохранительных органов.

Поручаю Министерству сельского хозяйства и акимам регионов держать на особом контроле вопросы своевременного проведения весенне-полевых работ, — подчеркнул Олжас Бектенов.