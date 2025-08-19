Минтранспорта завершит модернизацию 100 вокзалов до конца текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства поднял вопрос реконструкции и модернизации железнодорожных вокзалов.

«По Вашему поручению начаты работы. В этом году завершим по 100 вокзалам. Работы по остальным вокзалам завершим в 2026 году», — доложил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По данным Министерства, реализация проектов ведется поэтапно в соответствии с утвержденными нормативно-техническими сроками. Модернизация охватывает ключевые элементы вокзальных комплексов, включая фасады, кровлю, внутренние помещения, инженерные сети, пассажирские залы и платформы.



Предусматривается установка современных систем безопасности, навигации и освещения, а также создание условий для маломобильных пассажиров. Олжас Бектенов поручил ускорить работу в этом направлении.