Олжас Бектенов: Правительство прилагает все усилия для обеспечения стабильного роста экономики

Правительство
В Мажилисе прошло пленарное заседание с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: t.me/KZgovernment

В ходе пленарного заседания Мажилиса, где были рассмотрены проекты законов о республиканском бюджете на 2026-2028 годы и об объемах трансфертов, депутат Берик Бейсенгалиев задал вопрос Премьер-министру Олжасу Бектенову касательно  факторов,  повлиявших на снижение запланированных темпов роста экономики на следующие 3 года и конкретных мер, предусмотренных Правительством для поддержания устойчивости экономики, недопущения спада в реальном секторе и сохранения занятости населения.

«Мы, действительно, придерживаемся консервативного подхода при планировании бюджета. За последние три года наша экономика показывает стабильный рост: в 2023 году – 5,1%, в 2024 — 5%. В текущем году темпы роста также высокие», - отметил глава правительства. 

В целом, средний темп роста мировой экономики составляет 3%. Если же посмотреть на наших крупных соседей,  важных для нас стран, то их экономики также замедляются.

«Мы, как Правительство, прилагаем все усилия для обеспечения стабильного, динамичного роста экономики. Как вы знаете, по линии холдинга «Байтерек» запущена масштабная программа на общую сумму 8 трлн тенге, направленная ​​на запуск важных инфраструктурных и индустриальных проектов. В портфеле есть и другие комплексные меры. Думаем, что их принятие обеспечит соответствующие темпы развития», - сказал Олжас Бектенов.  

Как рассказал Премьер-министра, в этом году будут запущены в общей сложности 190 промышленных проектов, общая стоимость которых превысит 1,5 трлн тенге. Если говорить обо всех отраслях, то на сегодня реализуется 1681 крупный проект. В рамках данных проектов будет создано около 40 тыс. постоянных рабочих мест.

«Наряду с ростом, для нас очень важна макроэкономическая стабильность. Прежде всего, необходимо принимать меры по сдерживанию инфляции. По итогам сентября уровень инфляции составил 12,9%. На наш взгляд, это очень высокий показатель и его необходимо снижать. Совместно с Национальным Банком разрабатываем соответствующий План мероприятий. По его готовности в ближайшее время опубликуем документ для общественности. Учитывая все эти факторы, считаем, что показатели запланированного темпа развития находятся в оптимальном балансе», - отметил глава Кабмина.

#экономика #Правительство #Бектенов #рост

