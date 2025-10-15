Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Заслушаны доклады министров внутренних дел, здравоохранения, культуры и информации, первого вице-министра просвещения о реализации поручений Главы государства, данных на заседаниях Совета Безопасности, а также решений Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК.

Премьер-министр отметил, что наркомания и наркопреступность остаются острыми проблемами, представляющими угрозу национальной безопасности, требующих системного и межведомственного подхода.

«Обеспечение объявленного Главой государства принципа «Закон и Порядок» является важнейшим условием устойчивого развития общества, укрепления правопорядка и защиты прав граждан. Госорганами проводится большая работа по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности. Принят ряд законов, создаются профильные институты и инфраструктура, расширяется международное сотрудничество в этой сфере. Темпы не снижать, эта работа должна приобрести общенациональный характер», — подчеркнул Олжас Бектенов.

На сегодня в Казахстане разрабатывается Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026 – 2028 годы, в котором будут заложены новая стратегия и подходы. Особое внимание уделяется профилактике среди молодежи, в том числе категории NEET – не обучающейся и не работающей. Отмечена необходимость активного использования возможностей массового спорта.

Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил об активизации работы по противодействию интернет-торговле наркотиками. С помощью системы «Кибернадзор» в 11 раз увеличилось число выявленных и заблокированных сайтов – всего свыше 26,5 тыс. интернет-ресурсов. Заблокировано более 35 тыс. карт-счетов, привлечено к уголовной ответственности свыше 4 тыс. человек. Всего за 9 месяцев т.г. выявлено 6 210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонн наркотиков.

Премьер-министр поручил МВД до конца года подготовить первый обобщенный рейтинг оценки деятельности акиматов по профилактике наркоправонарушений.

Министерством здравоохранения принимаются меры, направленные на повышение эффективности лечения и реабилитации наркозависимых лиц – пересмотрены клинические протоколы по наркологии и внедряется международная программа качества лечения.

Поручено в рамках предложения МВД совместно с Министерством культуры и информации, отечественными производителями проработать вопрос обеспечения населения доступными экспресс-тестами на наркотики, в том числе на безвозмездной основе для социально уязвимых групп. Это станет превентивной мерой, позволяющей установить первичные факты употребления. Также требуется в течение месяца выработать правовые подходы к регулированию деятельности частных наркологических реабилитационных центров.

По линии образования проводится профилактическая работа: воспитательные функции выполняют 360 тыс. педагогов, включая педагогов-психологов и социальных педагогов, уроками безопасности охвачены 100% учащихся, действуют 6,8 тыс. центров педагогической поддержки родителей. Также разработаны соответствующие методические рекомендации.

Министр культуры и информации Аида Балаева доложила о проводимой работе по антинаркотической пропаганде. Олжас Бектенов поручил усилить информационную работу и обратил внимание на необходимость применения современных форм и методов пропаганды в профилактической работе. Подчеркнута важность размещения социальной рекламы на популярных онлайн-платформах, в кинотеатрах, общественном транспорте и местах массового пребывания граждан.

Кроме того, министерствам культуры и информации, искусственного интеллекта совместно с Комитетом национальной безопасности необходимо активнее включиться в выявление и автоматическую блокировку таргетированной рекламы и наркосайтов.

Для выявления новых видов синтетических наркотиков Министерству юстиции следует принять срочные меры по оснащению органов судебной экспертизы современным оборудованием, подбору и подготовке экспертов, а также усовершенствовать процедуру и оптимизировать время проведения экспертиз.

Пункты пропуска на границе будут обеспечены современными средствами досмотра, техническими средствами пограничного контроля и радиомониторинга.

Акимам регионов поручено возглавить областные штабы по противодействию наркомании и до конца октября т.г. выработать конкретные меры по противодействию наркомании с учетом местных условий и возможностей бюджетов.

Премьер-министр подчеркнул, что все эти меры должны найти отражение в Комплексном плане.

По итогам заседания одобрен план работы Штаба на 2026 год.