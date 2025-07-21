Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике. Рассмотрены меры по сдерживанию инфляции и параметры прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра

Фото: пресс-служба правительства

По данным Национального Банка, по итогам июня инфляция в годовом выражении составила 11,8%, что обусловлено рядом внешних и внутренних факторов: нестабильностью мировых рынков, тарифными реформами, усилением потребительского спроса и инфляционными ожиданиями.

В целях сдерживания роста цен проводится системная работа. Актуализирован Комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Документ находится на финальной стадии рассмотрения и будет принят отдельным постановлением Правительства. Среди ключевых направлений – наращивание внутреннего производства, повышение предсказуемости тарифной политики, стабилизация цен на базовые товары и снижение инфляционных ожиданий. Также продолжается поддержка отечественного производства, насыщение внутреннего рынка и контроль над торговыми надбавками.

По информации Министерства национальной экономики, с начала 2025 года вынесено 1 847 административных постановлений за превышение 15%-ной предельной торговой надбавки. Ужесточена ответственность – вместо предупреждений предусмотрены штрафы. Проводится работа по недопущению необоснованного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги. Совокупный вклад в инфляцию по данному направлению с начала года составил 0,5 п.п.

По информации Министерства торговли и интеграции, Казахстан сохраняет конкурентные цены по СЗПТ: стоимость говядины на 30% ниже, чем в странах ЕАЭС и Центральной Азии, картофеля и моркови – на 38%, лука – на 47%, капусты – на 50%. С начала текущего года было проведено более 3 тыс. сельскохозяйственных ярмарок с товарами по ценам ниже рыночных. Подписаны меморандумы с отраслевыми союзами, благодаря которым цены на яйца снизились на 8,7%. Для стабилизации цен в межсезонье заключены контракты на поставку 30,3 тыс. тонн ранних овощей, организованы поставки из Китая, Пакистана и Узбекистана. Введены ограничения на вывоз продукции, в том числе картофеля, маточного поголовья и бычков.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил, что за январь–май объем продукции сельского хозяйства вырос на 4% и составил 1,3 трлн тенге. Производство продуктов питания увеличилось на 10,5%. Запущен Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции до 2028 г., реализуется 677 инвестиционных проектов, в том числе 289 – по импортозависимым товарам. Отмечен рост цен на ряд социально значимых товаров – подсолнечное масло, говядину, баранину и картофель. Вместе с тем, по подсолнечному маслу предпринимаются конкретные меры: в 2024 г. производство увеличено на 15%, что в два раза превышает внутреннюю потребность. За 6 месяцев объем производства составил 388 тыс. тонн, что на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года. В январе–марте было экспортировано 294 тыс. тонн масла – рост на 41% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время в стране ведется строительство 5 крупных перерабатывающих заводов совокупной мощностью 421 тыс. тонн.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что антиинфляционная политика должна быть системной и эффективной. Отмечена важность согласованности действий Правительства и Национального Банка по принимаемым мерам.