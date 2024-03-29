Олжас Бектенов: Сейчас главное – спасение людей и минимизация последствий стихии

Чрезвычайные ситуации, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В режиме видеоконференцсвязи были подключены территориальные ДЧС.  

По данным МЧС, совместно с акиматами откачано более 2,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 162 тыс. мешкотары и 31 587  тонны инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств и др.

«Это самые масштабные паводки за последние годы. Сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии. После будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей. Этот вопрос я уже обсудил с генеральным прокурором. Сегодня все силы брошены на противопаводковые работы.  Режим ЧС объявлен в ряде регионов. Мой первый заместитель Роман Васильевич Скляр работает на месте в наиболее пострадавших регионах», — подчеркнул Олжас Бектенов.    

Глава правительства также отметил, что риски подтоплений имеются в северных регионах. Ранее было проверено состояние гидроузлов в Северо-Казахстанской области.

Руководству МЧС даны поручения усилить контроль за проведением работ во всех регионах страны.

#паводки #Правительство #Генпрокуратура #Олжас Бектенов

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