Олжас Бектенов: в западные регионы мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих

Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Главный вопрос – ситуация в западных регионах, где ожидается вторая волна паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

 

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер, заместитель руководителя штаба Канат Бозумбаев доложил об ожидаемом поступлении больших объемов воды по реке Жайык из Российской Федерации. 

В Западно-Казахстанской области ожидаются дожди. Началось половодье на реке Сакмара. По прогнозам, вода с верховьев рек Жайык и Сакмара поступит на территорию Западно-Казахстанской области во второй декаде апреля. В настоящее время уровень воды в реке Жайык в городе Уральск составляет 728 см, при этом, согласно ожиданиям, он приблизится к критической отметке 850 см.  

По Атырауской области за счет поступления воды со стороны Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки на гидропостах по реке Жайык также наблюдается незначительный подъем уровня воды. Приход большой воды ожидается в начале третьей декады апреля.

По поручению главы правительства Олжаса Бектенова по итогам его рабочих поездок в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области мобилизованы силы и средства акиматов, МЧС, МВД и Нацгвардии, Минобороны. 

В Западно-Казахстанской области группировка сил для проведения аварийно-спасательных работ будет доведена до 6 тыс. человек, в Атырауской области – до 4 тыс. человек. Из разных регионов страны направляется порядка 4 тыс. единиц техники. 

Премьер-Министр поручил министрам обороны и внутренних дел в случае необходимости обеспечить дополнительную переброску личного состава и техники. 

«Необходима максимальная мобилизация сил и средств по Уральску и Атырау. Сейчас важно отвести большую воду от населенных пунктов. Сегодня начинается дополнительная переброска военнослужащих и техники. С учетом скорости поступления воды, в первую очередь, усиляем Уральск, далее – Атырау», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Главой правительства даны поручения акиматам двух областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники. 

На сегодня в восьми областях продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Всего из зон подтоплений эвакуировано 97 тыс. жителей. По состоянию на 11 апреля, режимы ЧС сняты в Павлодарской области и области Абай в связи со стабилизацией паводковой обстановки.

#паводки #Правительство #запад Казахстана

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