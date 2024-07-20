Он выпускал и галлий, и ванадий

Павлодарский алюминиевый завод – единственное в Казахстане предприятие, выпускающее сырье для получения алюминия. Оно входит в десятку крупнейших в мире: в год здесь производят 1,4 млн тонн глинозема, а трудятся над этим почти 8 тыс. человек.

Это огромная опытная команда, и работает она слаженно, ведь здесь есть преданные своему делу специалисты, которые знают всю систему, как говорится, от и до. В их числе – начальник участка № 3 гидрометаллургического цеха Абылкаир Каирбекович Каюпов.

– Могу сказать, что в свое время выбрал профессию по душе. В 80-х годах прошлого века проф­ориентация была поставлена на поток – в каждую школу приезжали представители училищ и встречались с выпускниками, – рассказывает теперь уже опытный металлург. – Помню, как нам предложили две специальности от ГПТУ № 86 – крановщик или аппаратчик-гидрометаллург. Мне, мальчишке-провинциалу, работа на заводе показалась очень перспективной, и в 1981-м я поступил в училище. Уже на первом курсе попал на практику в цех спекания алюминиевого завода, на втором направили в цех редких металлов. Это там получали галлий и ванадий, и все это было очень интересно.

Так что нет ничего удивительного в том, что после окончания училища и службы в армии Абылкаир Каюпов пришел работать именно на «алюминьку». Тогда цехом редких металлов руководил Асигат Алькенов.

– Он спросил меня, помню ли я еще технологическую схему? Что ж, рассказал все от а до я. Асигат Алькенович одобрил и сразу же поднял мне разряд до четвертого, – вспоминает Абылкаир Каюпов.

Тут необходимо отметить, что Алькенов всю жизнь посвятил алюминиевому заводу и стал его легендой. Именно Асигат Алькенович участвовал в создании технологии получения галлия из алюминатных растворов, и в 1982 году этот способ был запатентован в СССР.

На счету Алькенова более 40 изобретений, в том числе касающихся извлечения галлия из растворов и переработки содержащих галлий щелочных растворов. Технология промышленного получения галлия из оборотных растворов глиноземного производства, разработанная при участии Алькенова, была запатентована в 12 государствах.

В 1988 году за успешное освоение производства галлия и ванадия группа работников Павлодарского алюминиевого завода, в которую входил и Алькенов, стала лауреатом премии Совета министров СССР.

– Именно Асигат Алькенович настоял на том, чтобы я продолжил учебу, хотя я даже не задумывался об этом. Но все же поступил в железнодорожный техникум, получил специальность электромеханика, – продолжает Абылкаир Каюпов. – Это дало возможность занять инженерную должность. В конце 90-х стал мастером смены – все в том же цехе редких металлов, в 2000-х – старшим мастером, начальником участка. Но это производство со временем зак­рылось, и в 2016 году я перешел в гидрометаллургический цех на третий участок. Сейчас работаю начальником участка в основном цехе алюминиевого завода, в подчинении у меня 165 человек, стараюсь молодым помогать, как когда-то помогали мне.

Конечно, за годы работы на предприятии многое изменилось – в первую очередь широко внедряется цифровизация. И это, вероятно, поддерживает у профессионалов «дух инженерного поиска» – так называемая «фабрика идей» постоянно пополняется новыми рацпредложениями заводчан. К слову, Абылкаир Каирбекович тоже занимается рационализаторской деятельностью, и в 2015 году получил за нее награду и премию в 400 тыс. тенге.

Дело в том, что качество бокситов, приходящих для переработки в Павлодар, постепенно ухудшается, нужно было что-то придумывать, чтобы облегчить труд аппаратчиков в химико-металлургическом цехе, автоматизировать некоторые процессы и получить экономический эффект. В том числе и за это Каюпов был награжден нагрудным знаком «Еңбек даңқы» третьей степени, а уже в этом году, накануне Дня металлурга, ему вручили знак второй степени.

Абылкаир Каирбекович говорит, что завод – не просто место работы. Это, можно сказать, точка отсчета. Например, он в 1992 году как молодой специалист получил от предприятия квартиру, спустя год – путевку в Болгарию, правда, отдыхать поехала супруга. Сейчас группа компаний ERG, куда входит и алюминиевый завод, реализует свои жилищную и социальные программы для коллектива.

– У нас на алюминиевом заводе работают хорошие люди. Кто трудится, все могут вырасти, всех поддерживают, – завершает нашу беседу Абылкаир Каирбекович. – Скажу так: в нашей непростой профессии остаются те, кто действительно полюбил ее. Металлургами не рождаются, ими становятся.