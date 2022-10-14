Любовь, добро и свет

Она выкладывает на своей страничке в соцсетях столь веселые мини-сюжеты на казахском языке, где сама же и играет главные роли, что зритель, хватаясь за живот, только и успевает вытирать слезы от смеха.

По словам двуязычной казахстанской киноактрисы Татьяны Турлай, сценки из жизни – это ее любимое хобби.

– С самого раннего детства пела и танцевала, – рассказывает она. – Когда поступила после школы учиться на педагога-хореографа в областной педагогический колледж, 5 лет была артисткой балета «Костанайские зори». Потом лет 10 играла в КВН, сначала на региональном областном, затем на республиканском уровне и под конец представляла Казахстан на международной арене – в Высшей лиге КВН. Сейчас окончательно ушла в актерскую профессию. Я ведь параллельно с выступлениями на сцене окончила еще Екатеринбургский теат­ральный институт. И сейчас у меня две профессии – педагог-хореограф, актриса театра и кино, плюс ведущая телевизион­ных программ.

Последние четыре года живу в городе своей мечты – Алматы, активно снимаюсь в сериалах в главных ролях («Немного женат», «Скорая помощь», «Полигон», «ТikTok» и т. д.), есть множество эпизодов в кино.

– Кажется, Ваше амплуа – комедийная актриса?

– Вообще-то, да, после долгих лет работы в КВН с юмором я на «ты», есть большой опыт в написании шуток.

– Ваш последний ролик, где Вы с партнером сыграли казахоязычную аульную русскую семью, вызвал у людей столько добрых чувств…

– А-а! Я тогда находилась на съемках в Кызылорде, там в селе III Интернацио­нал, где живут представители 12 разных народов, и жители говорят на трех языках – казахском, турецком, узбекском, снимался сериал про аул. Мой партнер – актер из Тараза, этнический славянин по имени Али Султан (все другие подробности узнавайте у него самого) в совершенстве владеет казахским языком. В промежутках между съемками мы, веселая киношная семейка, снимали видеоролики для души, для сердца, что называется. Тот ролик – один из них.

– Ваш казахский не просто без акцента, но еще и чувствуется, что страну, где родились и живете, любите, а менталитет ее жителей Вам хорошо знаком...

– Я выросла в русскоязычной деревне – в селе Ленино Федоровского райо­на Костанайской области, а вот мама, Ирина Ивановна, родом из казахского аула Абай Боровского района той же области. Я туда часто ездила вместе с ней в гости к ее друзьям. И еще один такой момент: в городке Торгай Костанайской области Ибрай Алтынсарин открывaл первую школу для казахских детей. В педагогическом колледже, где я училась, было очень много ребят оттуда. Они утверждали, что говорят на самом правильном в Казахстане казахском. Мы вместе жили в общежитии, я много с ними общалась, вот отсюда и хорошее произношение. А что касается словарного запаса и всего другого, то мне его наращивать и наращивать, я все еще нахожусь в процессе изучения: занимаюсь с педагогами – училась в школе Владислава Тена, сама много работаю над языком. Моя цель – овладеть государственным языком в совершенстве так же, как и мой кинопартнер Али Султан.

– Для чего Вам нужно знать язык в совершенстве?

– Причин много. Во-первых, для работы – я хочу стать двуязычной актрисой, это требование времени. Во-вторых, у моей мамы остались очень хорошие воспоминания о казахском ауле, где она выросла. Когда она рассказывает о своей малой родине, глаза у нее светятся. Ну и, в-третьих, – семья мужа. Құдалар моих родителей татарлар и қазақтар: моя сестра вышла замуж за казаха, а у меня муж – татарин. Мы с Ринатом вмес­те играли в КВН, сейчас у нас растут трое детей – Нинель, Даниэль, Натаниэль. Старшему пять лет, дочке два годика и самому младшему – восемь месяцев. Постараюсь, чтобы все трое с детства говорили на трех языках – казахском, русском, английском.

– А где Вы берете мини-сюжеты, где смешно, а главное, по-доброму обыгрываете жизненные ситуации, связанные с национальным вопросом?

– Я очень много наблюдаю, слушаю и расспрашиваю людей, беру какие-то моменты из семейной жизни своей әпке (старшей сестры) и казахского жезде. Этот современный фольклор – никакой не социальный заказ, как думают некоторые. Мы лишь делаем свои мини-­сюжеты чуть выпуклее, смешнее и ярче, чем в жизни.

– Вы согласны с утверждением, что в Казахстане все понимают казахский язык, другое дело – говорить могут не все?

– По себе могу сказать, что на сегодняшний день гораздо лучше понимаю язык, чем, допустим, в те времена, когда училась в школе, хотя у меня были одни пятерки. Тот книжный язык, который преподавали, очень отличается от обычной речи. Когда начинаешь говорить с носителями языка, то или совсем не понимаешь, или это происходит на уровне догадок. В колледже было то же самое – пятерки за теорию, которую трудно было применить на практике: попадая в казахскую языковую среду, не понимала какие-то очень важные нюансы. Не знаю, как сейчас в школах, но те педагоги, у которых я занимаюсь теперь, усовершенствовали систему преподавания. Во мне как будто что-то проснулось, язык стал даваться гораздо легче. Эти педагоги разработали очень важные звуковые схемы, благодаря которым бытовая повседневная речь становится понятнее и ближе, а общение с носителями языка куда легче и естественнее.

– Каких традиций придерживается Ваша собственная семья? Татарских, русских, казахских?

– Муж-то у меня, хоть и татарин по пас­порту, но его дед был казахом, поэтому семья, как и при его жизни, придерживается казахских традиций.

– И как Вам дается роль келинки?

– Нетрудно. Имевшая стопроцентно славянские корни, но выросшая в казахской среде, наша мама как-то исподволь передала нам менталитет казахов, а потом удивлялась, почему у нас мужья восточные. Я обожаю французскую комедию «Безумная свадьба». Ее сюжет тоже взят из жизни, – там все похоже на нашу семью. Ирина Ивановна, моя мама, реагировала на свадьбы своих дочерей так же, как и французские родители. Их вполне можно понять, потому что речь идет о тонких психологических и ментальных моментах, и родители боятся, что браки их детей будут недолговечными из-за недопонимания друг друга. Сейчас у нас, как и у героев той комедии, все позади – мама нашла общий язык со своими құдалар и живет с ними душа в душу.

В комментариях к видеороликам мне многие пишут, что у них создается ощущение, будто бы я казашка. Наверное, это лежит у меня в подсознании. В казахском ауле Абай Боровского района Костанайской области всю свою жизнь прожила моя бабушка – полька Нинель Андреевна, которую я не успела застать в живых. Когда мы с мамой бываем на ее могиле, там нас встречают ее соседи – қазақтар. Эти простые, бесхитростные люди рассказывали, каким замечательным человеком была моя бабушка и как они ее уважали. Возможно, то, что казахский язык дается мне достаточно легко и у меня акцента почти нет, – это дань памяти Нинель Андреевне и знак любви и благодарности тем людям, которые помнят ее.

– Сейчас тема языка продолжает оставаться очень актуальной. Что Вы посоветуете тем, кто хочет заняться его изучением прямо сейчас?

– Одно могу сказать – им будет легче, нежели когда-то мне, потому что движение по изучению государственного языка ширится. Единственное – давить на людей не надо, чтобы не было отторжения. Ну и, конечно, нужна мотивация. Мне кажется, у меня достаточно легко стало получаться потому, что моя работа для меня не просто средство для зарабатывания куска хлеба, но и любимое хобби. Я встречаю на улицах людей совершенно разного возраста, которые говорят мне, что «начали изучать язык благодаря вам», хотя ни разу открыто не призывала к этому. Я просто делала то, что хорошо умею, – снимала ролики на темы, которые мне близки.

– И все же многие хотят услышать от Вас, как научиться не просто заговорить на языке, но и без акцента?

– Не люблю раздавать советов. Скажу лишь об одном моменте: каким бы ни был словарный запас, большим или маленьким, применяйте его на практике, только так можно преодолеть барьер. На мой взгляд, казахский – это такой язык, который понимаешь только тогда, когда начинаешь общаться на нем. И я бы хотела обратиться к носителям языка, которые часто делают замечания начинающим изучать казахский: нельзя ни в коем случае пресекать попытки человека заговорить, напротив – нужно приободрить и протянуть руку помощи. Я уже сказала, что и сама все еще нахожусь в процессе преодоления всяческих барьеров и смысловых ошибок. Моя страничка в соцсетях – это пример того, как я стараюсь.

– Вы сейчас активно снимаетесь в сериалах, делаете видеоролики для своей страницы, а в театре хотели играть?

– Обязательно. Но у меня дети пока маленькие, а любой театр предполагает ежедневные репетиции. Хотела бы попробовать себя в будущем в камерном новаторском театре. В Алматы мы переехали всего четыре года назад, и я все еще нахожусь в процессе изучения этого города, но просто обожаю его. Здесь много возможностей, перспектив, люди здесь теплые. Как зритель я открыла для себя такие алматинские театры, как «Артишок» и «Жас сахна». Мне очень нравится, что они смело экс­периментируют со смешением разных стилей и языков. Более того, такая тенденция наметилась даже в академических театрах. У меня есть друг, который окончил академию имени Жургенова по специальности «казахская драма», но устроился в русский театр. Сказал, что ему интересно попробовать себя там.

Вообще, не только в театре, но и в жизни надо отходить от деления на национальности, на религии. Для меня лично существуют только две национальности – хороший или плохой человек. Все другие жизненные постулаты определяю всего тремя словами – любовь, добро и свет, а актерская игра должна идти изнутри, от сердца, только так она может согреть людей.

– А в каких фильмах Вы хотели бы сняться?

– Это моя и мечта, и цель – попробовать себя в полнометражном кино. И как в лучших традициях киноискусства, чтобы это кино делало людей лучше, чище и честнее. Если это будет глубокая драматическая роль, я не против. Моим зрителям, наверное, непривычно будет видеть меня в этом амплуа, но я по специальности драматическая актриса.