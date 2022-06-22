Они сражались за Родину

Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны. Уходят представители старшего поколения, перед которыми мы, их потомки, в неоплатном вечном долгу.

В Акмолинской области на сегодняшний день проживают девять ветеранов, один из них – Казимир Борисович Беймарт. В канун Великой Победы ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Кокшетау».

Казимир Борисович родился 16 октября 1926 года в Украине, в одном из сел Каменец-Подольской области. В 30-е годы семья Беймартов, спасаясь от голода, пешком добралась до Казахстана и осела в колхозе «Виноградовка» Красноармейского района Северо-Казахстанской области, где с 1900 годов проживали переселенцы из Украины.

Отсюда и призвали на фронт 17-летнего Казимира в конце лета 1944 года. До 18-летия ему оставалось без малого два месяца. Его и других новобранцев отправили со станции Таинча в город Семипалатинск навстречу нелегкой фронтовой судьбе...

– Я тогда уже работал в колхозе, повез пшеницу на элеватор, вдруг вижу, навстречу бежит почтальон, машет бумагой. Оказалось, повестка. Даже не заехав домой, отправился в воен­комат. Там меня и других таких же юнцов сразу же обрили наголо, – вспоминает Казимир Борисович. – Из военкомата мы строем пошли на вокзал, еще несколько часов ждали поезд, а я места себе не находил от тревоги за родителей, ведь не успел попрощаться с ними. Маялся и так, и эдак, а потом не выдержал и рванул обратно в сторону военкомата. Прибежал, а они сидят рядом, как сиротинушки. В руках матери котомка, а в ней буханка хлеба, шматок домашнего сала, да еще пять рублей – это все, что было в доме…

В Семипалатинске новобранец Беймарт месяц проходил обучение пулеметному делу. После «учебки» новоиспеченных пулеметчиков перебросили в распоряжение 1-го Прибалтийского фронта. В составе 1119-го стрелкового полка Казимир Беймарт не раз принимал участие в ожесточенных боях. Как раз в это время велись наступательные операции под Ригой. В начале октября 1944-го советские войс­ка нанесли внезапный удар по Мемелю (Клайпеда). А после завершения Мемельской операции 1-й Прибалтийский фронт вместе с войсками 2-го Прибалтийского блокировал с суши курляндскую группировку противника, ведя бои по ее уничтожению.

– Хорошо помню свое первое «знакомство» с противником. Не успело командование нас построить, как налетели немцы, откуда-то прознавшие о прибытии новобранцев. Смотрим, вылетает один «мессершмитт», делает круги над нами, ведя безостановочную стрельбу, затем второй, третий… Спрятаться негде – мы на дороге, а вокруг одни перелески, это же Прибалтика, – рассказывает ветеран.

Наступала зима, в окопах было сыро, промозгло, тоненькие шинели совсем не грели солдат. По словам Казимира Борисовича, о страхе они не думали, тут бы просто успеть прикорнуть. По ночам относительно было тихо, немцы нападать предпочитали перед рассветом. Предчувствуя исход войны, противник, агонизируя, лютовал, не давая передышки советским бойцам.

– Бедовали фрицы, бои были страшные, один бой за другим. Шли с танками, которых у нас не было, мы отбивались гранатами. Бывало, сидишь в обороне, в любой момент ожидая нападения. Кормили нас раз в сутки. Старшина принесет котелок, черпачок, хочется порой добавки похлебки, а он: «У меня еще много людей в обороне, надо успеть накормить их», – продолжает Казимир Борисович.

Припомнил ветеран и курьезный случай:

– Смотрю, немец лежит, вроде не дышит, а рядом пулемет. Точно такой же, как наш «максим», но ствол чуть покороче, закрыт железом для охлаждения. В пулеметной ленте все 250 патронов. Я подошел поближе, а фриц, примерно такого же возраста как я, вскочил – и давай деру. Вот так и оставил мне на память новехонький трофей, не успев сделать ни единого выстрела.

Война для молодого бойца закончилась в феврале 1945 года. В этот период 1-й Прибалтийский фронт частью сил участвовал в Восточно-Прусской стратегической операции, содействуя 3-му Белорусскому фронту в разгроме тильзитской группировки противника. В начале февраля 1945-го войска фронта вместе с 3-м Белорусским участвовали в операции по ликвидации восточнопрусской группировки противника на Земландском полу­острове и в районе Кенигсберга. Армии фронта, действовавшие в Курляндии, были переданы во 2-й Прибалтийский фронт, а с 17 февраля все усилия фронта сосредоточились на ликвидации вражеской земландской группировки.

Свой последний бой ветеран помнит отчетливо и по сей день. Утром немцы снова перешли в наступление, превосходя советских солдат как численно, так и мощью военной техники. Строчили вражеские пулеметы, свистали снаряды. В живых остались только командир взвода и боец Беймарт, получивший два тяжелых ранения в ногу.

Девять месяцев пролежал солдат в госпитале под Вологдой, где и встретил известие о Победе. Однако после выписки домой не вернулся, отправившись вновь на службу. Страна понесла огромные потери, армии нужны были солдаты. Еще пять лет прослужил Казимир Беймарт в Карелии, в военном гарнизоне под Петрозаводском.

В 1950 году он демобилизовался, поехал в Украину, где устроился в одном из депо помощником машиниста. Там же познакомился со своей супругой Александрой Акафьевной.

В 1954-м началось освоение целины. Казимир Борисович принял решение вернуться в Казахстан, поближе к родителям. Многие годы он трудился на железной дороге, затем – на различных производствах. У ветерана три дочери – Елена, Надежда, Лариса. Пятнадцать лет назад ушла на вечный покой любимая супруга, но рядом сын Виктор, трогательно заботящийся об отце.

На протяжении всей жизни Казимир Борисович трудился на благо родного города, активно участвовал в общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи.

И сегодня, несмотря на постоянно дающие о себе знать последствия тяжелых ранений, 96-летний ветеран бодр, живо интересуется происходящим в стране. С гордостью показывает свои награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и другие юбилейные медали.

– Я доволен, как сложилась жизнь. Можно сказать, она удалась. Дети выросли, у меня восемь внуков, десять правнуков, уже даже праправнуки есть. Главное, чтобы они жили всегда под мирным небом, не зная ужасов войны, – говорит Казимир Борисович.