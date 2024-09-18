Онлайн-голосование на соискание премии «Волонтер года» стартует в Казахстане

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Опубликован список претендентов, допущенных к онлайн-голосованию на соискание международной премии «Волонтер года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, завершился прием заявок на участие в международной премии «Волонтер года». 

По итогам технического отбора 196 заявок допущены к первому этапу. Онлайн-голосование пройдет в период с 20 по 29 сентября 2024 года на сайте Qazvolunteer.kz.

Напомним, премия направлена на поощрение волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественно-полезных задач.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, премия присуждается по 15 номинациям: Лучшая волонтерская организация; Лидер корпоративного волонтерства; Лидеры целей устойчивого развития; Лучший социальный помощник; За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций; За активное участие в поиске пропавших без вести людей; За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений; За активное участие в развитии здравоохранения; За активное участие в пропаганде здорового образа жизни; За вклад в популяризацию знаний; За вклад в сохранение и защиту окружающей среды; За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия; За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия; За вклад в решение вопросов зоозащиты; За вклад в решение социальных задач.

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