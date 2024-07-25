Объявлен конкурс на международную премию «Волонтер года»

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Прием документов стартовал с сегодняшнего дня

Фото: пресс-служба МКИ РК

Министерство культуры и информации РК объявляет о проведении конкурса на соискание международной премии «Волонтер года», сообщает Kazpravda.kz

Премия присуждается по 15 номинациям: Лучшая волонтерская организация; Лидер корпоративного волонтерства; Лидеры целей устойчивого развития; Лучший социальный помощник; За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций; За активное участие в поиске пропавших без вести людей; За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений; За активное участие в развитии здравоохранения; За активное участие в пропаганде здорового образа жизни; За вклад в популяризацию знаний; За вклад в сохранение и защиту окружающей среды; За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия; За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия; За вклад в решение вопросов зоозащиты; За вклад в решение социальных задач.

Прием документов осуществляется в период с 25 июля по 5 сентября на сайте «Qazvolunteer.kz».

С правилами присуждения международной премии «Волонтер года» и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте «Qazvolunteer.kz» или www.adilet.kz (приказы Министра информации и общественного развития РК от 12 октября 2020 года № 339 и 2 ноября 2022 года № 481).

Подробную информацию о правилах участия и порядке подачи документов можно получить по контактам: +7 (7172) 741286, 740311, или написав на электронный адрес: [email protected]

#конкурс #Минкультуры #премия #волонтер

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