Отголоски январских трагических событий в регионе слышны до сих пор.

На территории региона продолжают находить оружие, похищенное во время массовых беспорядков. Так, в первую неделю марта местные стражи правопорядка обнаружили 16 единиц оружия и более 300 пат­ронов разного калибра. Вторая неделя была не менее «урожайной». Полицейскими изъяты еще 22 единицы оружия и около 800 патронов. Среди них были светошумовые гранаты, травматическое оружие, пистолет, карабины, автоматы, охотничьи ружья, газовые пистолеты и гладкоствольное помповое ружье.

Позже было найдено еще около 40 единиц оружия, автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, нарезные и гладкоствольные ружья, другие виды оружия, а также патроны, специальные средства, бронежилеты и каски.

Вместе с тем зафиксирован факт добровольной сдачи незаконного оружия. Так, 40-летний житель Тараза по собственному желанию передал хранившееся у него дома огнестрельное оружие. В наличии у горожанина оказался немаленький арсенал: 4 пистолета Макарова, 9 пис­толетных магазинов, 120 патронов калибра 7,62 мм и 11 патронов

12-го калибра. Мужчина отпущен под обязательство о явке.

По информации руководителя пресс-службы департамента полиции области Гульсары Мухтаркуловой, на все найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза. Она напомнила, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и адми­нистративной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Между тем следователи управления полиции Тараза раскрыли крупное преступление, совершенное мародерами в январе текущего года. Уголовное дело по статье 188 части 3 УК РК возбуждено после кражи неизвестными лицами на общую сумму 3,5 млн тенге в торговом доме «Технодом».

Также задержаны пятеро мародеров, орудовавших в ночь с 5 на 6 января текущего года в Таразе. Зло­умышленники проникли в магазин сотовой связи и вынесли оттуда мобильные телефоны и смарт-часы на общую сумму почти 189 тыс. тенге.

– По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного кодекса. Правонарушителям грозит ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 7 лет, – сказала Гульсара Мухтаркулова.