«Опера нищих»

Это уже пятая совместная работа коллектива с режиссером Рачей Махатаевым. Зрители Семея по достоинству оценили его предыдущие работы, это «Ревизор», «Сиротливый Запад», «Завтра была война» и «Тартюф», с которыми труппа не раз побеждала и становилась лауреатом международных и республиканских фестивалей.

– Новый спектакль был запланирован давно. Работать над ним мы начали с ребятами еще с сентября прошлого года в дистанционном режиме. Потихоньку создавали почву. Когда в декабре я приехал в город, мы с ними встретились, и было почти все готово. В начале января начались репетиции, – рассказал режиссер Рача Махатаев.

Примечателен жанр постановки – криминальный музыкл. Здесь нет опечатки. Именно музыкл.

– Мы не профессиональные музыкальные артисты, мы драматические актеры. Поэтому, чтобы не было претензии на мюзикл, решили дерзко отнестись к этому жанру и стали позиционировать его, как музыкл, – объяснил режиссер. – В пьесе акцент делается не на психологическое состояние или психологический разбор героя. Требованием автора является показ персонажа таким, какой он есть. Есть некий момент отчуждения.

Подтверждают это и сами артисты.

– Здесь не срез настоящей жизни, а просто не очень добрая карикатура на 20–30-е годы ХХ столетия. В пьесе нет глубинной психологической базы. Даже в послесловии автор дает только те черты персонажа, которые показывают, что вот таким тогда был бизнес, вот так они жили, вот такие были экономические отношения, – говорит актер Андрей Глушков.

Постановка адресована аудитории 18+, и тому есть свои причины.

Удалась и другая задумка режиссера – дейст­вие происходит не только на сцене – актеры спустились в зрительный зал. Ощутила эффект на себе: по телу пробежала дрожь, когда ко мне приблизился явно агрессивно настроенный молодой человек... Отдельно стоит сказать о музыке к постановке, которую написали актеры Александр Сухов и Ярослав Жуков.

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