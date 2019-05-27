Вину признали

Назгуль Испанова



Адептов запрещенного оккультно-мис­тического движения выявили в Северо-Казахстанской области.

По 63 тыс. тенге заплатили в качестве штрафа 3 жительницы Петропавловска. Оперативники установили, что они занимаются деятельностью по методу запрещенного в судебном порядке оккультно-мистического движения «Ата жолы».

Как сообщила пресс-служба департамен­та полиции СКО, женщины проводили нетрадиционное лечение обращавшихся к ним людей, утверждая о своих якобы целительных способностях. Прием вели на съемных квартирах. Без труда убеждали горожан, что их недуг не поддается медицине, и использовали различные способы внушения и предметы, которые должны были избавить от всех болезней и напас­тей. Рецепт «полного исцеления» для всех был одинаковый: обязательно посетить святые места. Женщины называли определенную сумму для поездки в эти места и сопровож­дали своих «клиентов»… Дело было поставлено на поток и процветало до тех пор, пока незаконную деятельность троицы не пресекли оперативники. Свою вину «целительницы» признали с уплатой административного штрафа.

«Их участие в деятельности запрещенного религиозного объединения подпадает под действие части 10 статьи 489 КоАП «Нарушение законодательства РК об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством РК порядке общественных, религиозных объе­динений, финансирование их деятельности», за что предусмотрен штраф в размере 50 МРП», – сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП СКО майор полиции Руслан Мухамбетжанов.

Батут-убийца

Кадиша Ныгмет

Сильный порывистый ветер перевернул надувной батут с детьми в центральном парке Караганды. От полученных травм скончался один ребенок, еще двое госпитализированы.

По данным пресс-службы департамента полиции Карагандинской области, батут перевернулся из-за плохих погодных условий. Погибшему мальчику было 11 лет.

По факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Назначены необходимые экспертизы, изъята вся документация, проводится досудебное расследование.

МВД РК отреагировало на случившееся призывом ко всем индивидуальным предпринимателям временно приостановить дея­тельность детских батутов до улучшения погодных условий. Стало также известно, что местные исполнительные органы незамедлительно организовали проверку мест досуга детей.

Опасный метан

Инеш Бержанова

В столице при проведении работ погиб­ли 4 сотрудника коммунальной компании «Астана су арнасы».

Соболезнования родным и близким погибших в тот же день выразил аким города Бахыт Султанов, который отметил, что акимат окажет семьям всю необходимую поддержку.

По сведениям Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, отравление биогазами работники получили при проведении работ на участке «Канализационно-насосная станция».

– Бригада «Астана су арнасы» из 6 человек проводила работы по демонтажу станции. Один из работников потерял сознание и упал в резервуар, второй, пытаясь оказать ему помощь, спустился вниз по технологической лестнице и тоже потерял сознание, за ним третий и четвертый. На поверхности остались двое работников – водитель аварийной машины и сантехник, они вызвали помощь, – сообщил председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер.

По его словам, работники потеряли сознание из-за отравления метаном. Погибшие были без респираторов, которые необходимо использовать при работах в канализационных системах.

– Бригада была экипирована респираторами. Применяли они их или нет, будет устанавливать следствие, – проинформировал руководитель ведомства.

Между тем удалось спасти еще одного сотрудника «Астана су арнасы», который остался на поверхности. Он госпитализирован в отделение токсикологии городской больницы № 1 с диагнозом «отравление сероводородом средней степени тяжести».

По факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экс­пертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.