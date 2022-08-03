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Операция как второе рождение
Андрей Кратенко

Младенца с редкой патологией спасали врачи Петропавловска с участием главного неонатального хирурга Казахстана Асылжана Ерекешева.

Новорожденный появился на свет с тяжелейшим врожденным пороком развития. Как пояснили в областной детской больнице, внутренние органы внутри­утробно развивались снаружи живота. У ребенка сформировалась кольцевидная поджелудочная железа, которая сдавливала 12-перстную кишку.

В таких случаях врачи стараются прервать беременность досрочно. В противном случае роды стараются принимать в специализированных научных центрах. Но эти роды состоялись в областном перинатальном.

Врачи с самого начала оказывали квалифицированную помощь. Из перинатального центра новорожденного перевели в детскую больницу, где оказали реанима­ционную терапию.

Далее ребенку потребовалась сложнейшая хирургическая операция. На помощь из Нур-Султана прибыл главный неонатальный хирург Казахстана профессор Асылжан Ерекешев. Он и провел операцию. Ассистировали ему хирурги областной детской больницы Геннадий Беляев и Олег Новицкий.

Операция прошла успешно. Ребенок жив, хотя состояние его пока еще тяжелое.

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