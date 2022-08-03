Статьи Операция как второе рождение 3 августа 2022 г. 0:26 Андрей Кратенко Младенца с редкой патологией спасали врачи Петропавловска с участием главного неонатального хирурга Казахстана Асылжана Ерекешева. Новорожденный появился на свет с тяжелейшим врожденным пороком развития. Как пояснили в областной детской больнице, внутренние органы внутриутробно развивались снаружи живота. У ребенка сформировалась кольцевидная поджелудочная железа, которая сдавливала 12-перстную кишку. В таких случаях врачи стараются прервать беременность досрочно. В противном случае роды стараются принимать в специализированных научных центрах. Но эти роды состоялись в областном перинатальном. Врачи с самого начала оказывали квалифицированную помощь. Из перинатального центра новорожденного перевели в детскую больницу, где оказали реанимационную терапию. Далее ребенку потребовалась сложнейшая хирургическая операция. На помощь из Нур-Султана прибыл главный неонатальный хирург Казахстана профессор Асылжан Ерекешев. Он и провел операцию. Ассистировали ему хирурги областной детской больницы Геннадий Беляев и Олег Новицкий. Операция прошла успешно. Ребенок жив, хотя состояние его пока еще тяжелое.