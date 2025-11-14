Опередивший эпоху Имена в истории 14 ноября 2025 г. 3:40 6 Ерден Кажыбек, академик Национальной академии наук РК Выдающемуся ученому, академику, писателю, драматургу и переводчику Евнею Букетову в нынешнем году исполнилось 100 лет со дня рождения фото из архива Ердена Кажыбека В 1972 году под влиянием исторической поэмы «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова, творчества Павла Васильева, который покорил меня своим циклом «степных» стихов под псевдонимом Мухан Башметов, а также доступных тогда работ зарубежных и отечественных ориенталистов я, окончив школу, мечтал стать ученым-тюркологом. К моему счастью, именно в том году открылся Карагандинский государственный университет, куда я поступил на филологический факультет. Замечу, что в семье у нас были строгие принципы воспитания, базировавшиеся на непререкаемом авторитете отца, который раз и навсегда постановил детям: «Если вы будете себя достойно вести и хорошо учиться, знайте, что я вам буду потакать во всем и позволять абсолютно все, что вы пожелаете». Согласитесь, стимул был очень заманчивый. Поэтому мой старший брат Еркин, я и младший брат Ерлан в школе, а затем и в вузе всегда из кожи вон лезли, чтобы учиться только на отлично. Бонусом за это мы могли, подражая «битломанам», отращивать длинные волосы, носить модные джинсы, играть на электрогитарах, петь полузапрещенный тогда хард-рок. Отец, конечно, терпел все это, но, обнаружив в школьном дневнике или студенческой зачетке четверку, с нескрываемой радостью тут же, не церемонясь, обстригал наши космы ножницами, ломал гитары и рвал джинсы... Как-то раз, когда я учился на третьем курсе, ко мне подошла мой руководитель по курсовой работе Ханшаим Максуткызы: «Ерден, звонили из деканата. Тебя срочно вызывает к себе ректор». А руководителем нашего вуза был академик Евней Букетов – человек, который одним из первых в мире промышленно освоил целую группу редкоземельных металлов, сумевший выделить высококачественный бензин и другие дорогие элементы из дешевого бурого угля, гудрона, необогащенных горных пород, не говоря уже о богатой на ценные компоненты нефти, любимый ученик Каныша Сатпаева, ученый-химик, металлург и физик, а также писатель, драматург и переводчик мировой литературной классики. Для студентов и преподавателей встреча с ним всегда была долгожданным и очень важным событием. «Зачем он меня позвал?» – с тревогой думал я, направляясь в приемную ректора. Кабинет академика показался мне размером с футбольное поле. В глубине его, склонившись над письменным столом, что-то писал Евней Арыстанович. На мое скромное приветствие ответа не последовало. Путь по ковровой дорожке до письменного стола показался мне невероятно длинным. Я молча остановился и ждал, пока на меня обратят внимание. Через несколько минут, не поднимая головы от бумаг, ректор негромко, но четко произнес: «Ответь мне: ты женщина или обезьяна?» «Вот оно в чем дело! – пронзила меня мысль. – В моих длинных волосах и вызывающем внешнем виде...» И я ответил: «Евней Арыстанович, вы спрашиваете о том, что у меня снаружи, или о том, что находится внутри?» До сих пор помню, как грузное тело академика неожиданно всколыхнулось и поднялось вверх, глаза его сверкнули лукавой улыбкой, и, глядя на меня сверху вниз, он протянул мне свою большую руку: «Ты выиграл, выкрутился, победил, поздравляю, молодец!» Так началась моя дружба с академиком. Меня, простого студента третьего курса, мировая величина и столп науки, гигант мысли, ректор университета и академик буквально взял под свое крыло, стал научным руководителем всех моих студенческих изысканий, начал регулярно давать различные исследовательские задания, часто вызывал к себе, особенно когда его навещали Габит Мусрепов, Алькей Маргулан, Шапык Шокин, Олжас Сулейменов, Нуртас Ондасынов, Габиден Мустафин и другие видные деятели республики. Позже, после защиты дипломного проекта под его руководством, Евней Арыстанович благословил меня и рекомендовал продолжить научную карьеру в столице. К сожалению, ему недолго довелось быть руководителем созданного им вуза. Буквально через несколько лет после моего поступления в аспирантуру его неожиданно сняли с должности и в качестве простого научного сотрудника направили в созданный им же химико-металлургический институт, установив за ним круглосуточную негласную слежку, отключив все его телефоны от междугородней и зарубежной связи, блокируя личную почту и по каналам «узун-кулака» доведя до общественности распоряжение о том, что любые контакты с опальным академиком строго запрещены и крайне не приветствуются властью. Народ в те годы был на удивление «дисциплинированным». Я, конечно, не прерывал контактов со своим учителем, благо до простого аспиранта никому не было дела, но меня всегда крайне удивляло и возмущало отношение к знаменитой и заслуженной личности нашей тогдашней научной и культурной элиты. Только единицы продолжали общение с Евнеем Букетовым, остальные старались избегать встречи с ним. Помню, как из Алматы к нему прилетал Олжас Сулейменов, искренне переживавший за судьбу академика: «Попроситесь на прием к Димашу Ахметовичу. Скажите ему, что не имели и не имеете к нему лично никаких претензий и поддерживаете его политику». На что был дан категоричный ответ: «Дорогой Олжас, спасибо за желание помочь. Однако меня никогда не интересовала политика, и я не совершил в своей жизни ничего предосудительного. Поэтому я не буду никого ни о чем просить. Если сможешь, пусть он вызовет меня к себе, тогда я приеду». Однажды Евней Арыстанович попросил меня приехать к нему домой познакомиться с известным государственным и общественным деятелем Казахстана Нуртасом Ондасыновым, прилетевшим из Москвы. Я очень волновался, ведь предстояло встретиться с серьезным ученым-востоковедом. Аксакал покорил меня своей простотой и открытостью, я был поражен энциклопедическим уровнем его знаний. Мы говорили о саках, скифах, гуннах, древних тюрках, караханидах, Дешт-и-Кыпчаке, древних Иране и Туране. Когда речь зашла о судьбе казахстанской науки, Нуртас-ага был взволнован и возмущен одновременно: «Евней, ты обязан рассказать казахскому народу правду о героизме Каныша Сатпаева. Ведь он не просто создал академию наук в республике. Он практически поднял всю нашу научную промышленность, весь государственный сектор в этой сфере на мировой уровень. Причем в кратчайшие военные и послевоенные сроки. Сделать это было фактически невозможно, но он осуществил назло многочисленным злопыхателям и завистникам, которым, в конце концов, удалось сократить его жизнь, но оказалось не под силу перечеркнуть то великое дело, которое он оставил, завещал потомкам». Академик Евней Букетов (в центре) с государственным и общественным деятелем Турсыном Махметовым (слева) и коллегой – доктором физико-математических наук Алексеем Перевертуном Нуртас-ага был под впечатлением от рукописи трилогии о Сатпаеве, которую писал Евней Арыстанович. Он завершил на тот момент второй том, и самая последняя, третья часть романа была написана в черновом варианте. Именно этот факт и послужил тогда поводом для экстренного превращения некогда популярного и знаменитого ученого в persona non grata, как часто с сарказмом называл себя он сам, находившийся до конца своих дней практически под домашним арестом. Кого-то сильно испугала та правда, которая могла всплыть в случае публикации трех книг о Сатпаеве. Как известно, после неожиданной кончины академика рукописи трилогии, за исключением первого тома о детском периоде, были странным образом утеряны... Если говорить о творчестве, то спектакли по пьесам Евнея Арыстановича ставились во всех театрах республики. А его писательский и поэтический дар заключался в том, что его переводы Шекспира, Есенина, Маяковского, Флетчера отличались тем, что они всегда звучали очень актуально и остро, отвечая на злободневные вызовы нашего дня, глубоко западая в душу слушателя, волнуя его и запоминаясь надолго. Евней Арыстанович прекрасно владел казахским и русским языками настолько, что мог часами читать наизусть поэмы казахского эпоса или из мировой классики. Иногда во время вечерней прогулки в парке он с увлечением мог декламировать наизусть поэмы казахского эпоса «Қыз-Жібек», «Қобланды батыр», «Едіге батыр»... «Хорошо знать зарубежную литературу, – говорил мне он. – Но важно, чтобы ты воспринимал ее как казах, казахским сердцем и казахскими глазами. Только тогда это может пустить прочные корни и сослужить тебе хорошую службу в будущем». Жайык Бектуров, возглавлявший писательскую организацию Караганды, любил цитировать удачный перевод Евнея Арыстановича на казахский фразы из поэмы «Клоп» Владимира Маяковского: «Ну и милка, ну и чудо – одни груди по два пуда» – «Ол қыз емес, ол бір құт – екі емшегі екі пұт» как пример тех редких случаев, когда перевод ничем не уступает и даже превосходит по своей эмоционально-семантической заряженности оригинал. Именно такую оценку творчеству Евнея Букетова дал видный государственный и общественный деятель Какимбек Салыков – академик не просто переводил, сами его переводы становились шедеврами. Как-то я сидел у него в кабинете с очередным отчетом по научной работе, когда неожиданно зазвонил телефон. Это была правительственная «вертушка». Евней Арыстанович ответил: «Да, слушаю. Хорошо, я понял. Мой вам совет: пусть он попробует поступить. Если удастся, хорошо. Если не пройдет по баллам, ничего страшного, сходит в армию, после службы, если не передумает, попытает счастья еще раз», – и повесил трубку. Мне он коротко обронил: «Секретарь ЦК. Просит за сына. Так, на чем мы остановились?» В этом поступке – весь Евней Арыстанович Букетов. Его честность, порядочность, мужество, достоинство, бескомпромиссность, чистота, принципиальность – именно эти качества его характера не нравились многим на властном олимпе. Но именно благодаря им он смог при жизни достичь таких высот, и именно благодаря им его имя не удалось вычеркнуть из памяти народа. Какимбек Салыков по поводу ухода из жизни Евнея Букетова написал такие задушевные слова: «На пике своего творческого расцвета, не успев осуществить многое из начатого, подобно стремительно несущемуся скакуну, который уверенно вырвался вперед, в возрасте пятидесяти восьми лет он пал жертвой приспешников советского тоталитаризма, подобно легендарному Кулагеру, убитому подлым ударом завистливого Котыраша». И нынешнему поколению сторонников и последователей ученого-писателя следует обратить внимание на важность задачи заполнения лакун, уменьшения белых пятен в биографиях наших отцов и дедов, не только и не столько занимаясь пересказом того, что они сделали. А сделали они многое. Причем, как правило, не благодаря сопутствующим обстоятельствам, а, наоборот, противостоя системе, борясь с ней, вопреки давлению и прямым указаниям свыше. И наш долг – вспоминать их дела и имена не только во время юбилейных дат, мы должны шаг за шагом приближаться к заветной цели восстановления справедливости и истины, реальной картины нашего далекого и недавнего прошлого. На втором заседании Национального курултая, проходившем в 2023 году в Туркестане, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Наша многовековая история – это предмет нашей национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Поэтому одной из первостепенных задач государства является создание необходимых условий для ее всестороннего изучения, осмысления и популяризации». Пора задачу, озвученную Главой государства, сделать повесткой дня. И светлые жизни наших великих предков будут всегда для этого богатым и надежным подспорьем. #память #100-летие #Евней Букетов