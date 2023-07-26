ОПГ с наркотиками на 9 млн тенге задержали в Казахстане (видео)

Полицейские в Костанайской области изъяли более 58 кг марихуаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Костанайской области

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности областного ДП провели специальную операцию по задержанию преступной группы. В ее состав входило 11 человек, которые распространяли наркотики в регионе.

В ходе одновременного задержания подозреваемых по месту жительства и санкционированных обысков полицейские изъяли более 58 кг наркотиков – марихуаны. Стоимость такой крупной партии на черном рынке составляет более 9 млн тенге.

Наркотики хранились в арендованном гараже, там же шла расфасовка по более мелким партиям для передачи другим.

«Участникам преступной группы – от 22 до 54 лет. Пятеро подозреваемых в порядке статьи 128 УПК РК водворены в ИВС, в отношении остальных избрана мера пресечения подписка о невыезде.

В рамках досудебного расследования по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» проводятся необходимые следственные действия», – сообщил начальник УПН Нуржан Ахметов.

Всего же с начала года сотрудники УПН изъяли из незаконного оборота более 269 кг различных наркотических средств.