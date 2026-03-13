Это шаг к государству, где закон работает в интересах граж­дан и будущих поколений. Заложенные в проекте новеллы кардинально перестраивают всю архитектуру политической системы под новые запросы общества. Это обеспечит стабильную работу всех ветвей власти и расширит участие граж­дан в управлении государством, соз­даст основу для дальнейшего устойчивого развития страны. Принципиально важно, что в проекте Конституции наука рассмат­ривается как фундамент общества. Это означает признание научных знаний, исследований стратегическим ресурсом государства.

Первыми в стране академики НАН РК при Президенте приняли Обращение о поддержке проекта Конституции страны. Закрепление роли науки на конституционном уровне соз­дает устойчивую базу для ее интеграции, а также культуры и образования, для подготовки нового поколения исследователей и формирования современной исследовательской инфраструктуры. Это особенно важно в условиях глобальной конкуренции за научные таланты и идеи. Как врач и исследователь, я особенно ценю, что признание науки на высшем правовом уровне создает основу для развития медицины и клинических исследований.

Это означает более быстрый перенос научных достижений в практику здравоохранения, повышение качества медицинской помощи и улучшение здоровья населения. Поддерживая проект новой Конституции, мы поддерживаем не только обновленные нормы, но и стратегический выбор – опору на знание, научную рациональность и долгосрочное развитие страны.

Мы поддерживаем модель государства, в которой сильные инс­титуты сочетаются с ответственнос­тью власти, где закон и порядок обеспечивают стабильность, а наука, культура и образование формируют будущее. С позиции научного сообщества считаю проект новой Конституции своевременным и необходимым шагом в развитии Республики Казахстан. Это инвес­тиция в интеллектуальный потенциал нации, здоровье людей и устойчивое будущее нашей страны.