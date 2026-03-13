Опора на знания и научную рациональность

Статьи,Авторитетно
5
Вячеслав Локшин, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины

Проект новой Конституции считаю важным рассмат­ривать не только как политико-правовой документ, но и как стратегический ориентир развития государства на десятилетия вперед. Документ отражает зрелость нашего общества, усиливает защиту прав человека, укрепляет принципы справедливости и формирует устойчивую правовую основу для развития науки, образования, культуры и здравоохранения.

Это шаг к государству, где закон работает в интересах граж­дан и будущих поколений. Заложенные в проекте новеллы кардинально перестраивают всю архитектуру политической системы под новые запросы общества. Это обеспечит стабильную работу всех ветвей власти и расширит участие граж­дан в управлении государством, соз­даст основу для дальнейшего устойчивого развития страны. Принципиально важно, что в проекте Конституции наука рассмат­ривается как фундамент общества. Это означает признание научных знаний, исследований стратегическим ресурсом государства.

Первыми в стране академики НАН РК при Президенте приняли Обращение о поддержке проекта Конституции страны. Закрепление роли науки на конституционном уровне соз­дает устойчивую базу для ее интеграции, а также культуры и образования, для подготовки нового поколения исследователей и формирования современной исследовательской инфраструктуры. Это особенно важно в условиях глобальной конкуренции за научные таланты и идеи. Как врач и исследователь, я особенно ценю, что признание науки на высшем правовом уровне создает основу для развития медицины и клинических исследований.

Это означает более быстрый перенос научных достижений в практику здравоохранения, повышение качества медицинской помощи и улучшение здоровья населения. Поддерживая проект новой Конституции, мы поддерживаем не только обновленные нормы, но и стратегический выбор – опору на знание, научную рациональность и долгосрочное развитие страны.

Мы поддерживаем модель государства, в которой сильные инс­титуты сочетаются с ответственнос­тью власти, где закон и порядок обеспечивают стабильность, а наука, культура и образование формируют будущее. С позиции научного сообщества считаю проект новой Конституции своевременным и необходимым шагом в развитии Республики Казахстан. Это инвес­тиция в интеллектуальный потенциал нации, здоровье людей и устойчивое будущее нашей страны.

#конституция #Конституционная реформа

Популярное

Все
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
Круто можно отдыхать и дома
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
«Хорошая» девочка
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Под крышей дома своего
Детерминированный хаос разума
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Неподвластные моде
Наследие Букеевской Орды
Реформы во имя будущего
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Незыблемая платформа светлого будущего
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

Реформы во имя будущего
Незыблемая платформа светлого будущего
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Наследие Букеевской Орды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]