Опора на знания и научную рациональность
Вячеслав Локшин, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины
Проект новой Конституции считаю важным рассматривать не только как политико-правовой документ, но и как стратегический ориентир развития государства на десятилетия вперед. Документ отражает зрелость нашего общества, усиливает защиту прав человека, укрепляет принципы справедливости и формирует устойчивую правовую основу для развития науки, образования, культуры и здравоохранения.