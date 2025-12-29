Определён победитель командного чемпионата РК по настольному теннису

Теннис
138

В карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka завершился Открытый командный чемпионат Казахстана (Суперлига), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

По итогам проведённых четырёх туров турнирная таблица выглядит следующим образом:  

1 место - "Караганда-1"

2 место - УГМК (Свердловская область, Россия)

3 место - Altay Pro (Усть-Каменогорск)

4 место - "Шымкент"

5 место - СШВСМ (Алматы)

6 место - Mining Cluster (Масанчи)

7 место - "Хван Ман Гым" (Ташкентская область, Узбекистан)

8 место - Altay (Усть-Каменогорск)

9 место - "Андижан" (Узбекистан)

10 место - "Иртыш" (Павлодар)

11 место - Allur (Костанай)

12 место - "Астана".

Лучшим игроком признан Алексей Жуков (Altay Pro).

 

#Казахстан #теннис #чемпионат #победители

