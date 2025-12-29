Определён победитель командного чемпионата РК по настольному теннису
В карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka завершился Открытый командный чемпионат Казахстана (Суперлига), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
По итогам проведённых четырёх туров турнирная таблица выглядит следующим образом:
1 место - "Караганда-1"
2 место - УГМК (Свердловская область, Россия)
3 место - Altay Pro (Усть-Каменогорск)
4 место - "Шымкент"
5 место - СШВСМ (Алматы)
6 место - Mining Cluster (Масанчи)
7 место - "Хван Ман Гым" (Ташкентская область, Узбекистан)
8 место - Altay (Усть-Каменогорск)
9 место - "Андижан" (Узбекистан)
10 место - "Иртыш" (Павлодар)
11 место - Allur (Костанай)
12 место - "Астана".
Лучшим игроком признан Алексей Жуков (Altay Pro).