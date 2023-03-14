Определена повестка

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Адия Кенжегулова

На заседании бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящих заседаний, запланированных на 15 и 16 марта 2023 года.

В среду, 15 марта, сенаторы рассмотрят во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости». Задачами законопроекта являются оптимизация предоставления земель путем цифровизации государственных услуг, оказываемых гражданам в сфере земельных отношений, обеспечение их прозрачности и улучшение качества.

Также будут рассмотрены проект Социального кодекса РК и законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения». Целью проекта кодекса обозначено совершенствование национального законодательства путем консолидации нормативных правовых актов в единый законодательный акт. Нормы документа направлены на повышение благополучия граждан, а также переориентацию системы на превентивные меры и профилактику социальных рисков. Ожидаемым результатом принятия сопутствующего законопроекта станет эффективное взаимодействие и развитие политики в области устойчивости рынка труда, повышение прозрачности и адресности активных мер содействия занятости населения.

Проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК» направлен на реализацию положений проекта Социального кодекса РК, который разработан в реализацию Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».

Утвержденный членами бюро к рассмотрению на заседании палаты проект закона «О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях» разработан для актуализации и реформирования нормативной правовой базы в социальной сфере и приведения Кодекса РК об адмправонарушениях в соответствие с проектом Социального кодекса.

Депутаты рассмотрят также законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы», проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК».

На заседании 16 марта депутаты также рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы», проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам административной реформы» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административной реформы», «О ратификации Договора между РК и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы» и «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития».

Кроме того, в ходе заседания бюро депутаты распределили среди постоянных комитетов Сената законопроекты, поступившие от Правительства в связи исполнением Сенатом функций Парламента по принятию законов и конституционных законов.

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