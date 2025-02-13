Определены лучшие команды чемпионата Нацгвардии по волейболу

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В спорткомплексе «Жастар», расположенном в городе Караганды, в рамках XXIII Спартакиады Национальной гвардии Республики Казахстан и в честь 80-летия Великой Победы прошел чемпионат по волейболу среди воинских частей Национальной гвардии. В соревнованиях приняли участие семь команд со всей страны

Фото: пресс-служба Регионального командования «Орталық» МВД РК

В течение трех дней военнослужащие демонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства.

На церемонии награждения от имени заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией призеров поздравил и наградил ценными призами и подарками заместитель Главнокомандующего генерал-майор Бауыржан Абжанов.

—Поздравляю участников и победителей с успешным проведением соревнований! Эти три дня стали настоящим испытанием мастерства, командного духа и упорства. Вы показали, что гвардейцы — это не только воины, но и спортсмены, для которых характерны выносливость, сила воли и стремление к победе. Особые слова благодарности командам, занявшим призовые места. Ваш успех — результат напряженных тренировок и сплоченности. Но и те, кто сегодня не поднялся на пьедестал, продемонстрировали достойную игру и настоящий спортивный характер, — отметил генерал-майор Бауыржан Абжанов.

По итогам соревнований, проведенных по швейцарской системе, первое место завоевало Региональное командование «Оңтүстік», второе — Региональное командование «Батыс», третье — сборная команда Регионального командования «Орталық».

Кроме того, игрокам, признанным лучшими среди участников турнира, были вручены специальные номинации. Все команды, занявшие призовые места, награждены специальными призами, медалями, кубками и грамотами.

#Караганда #Нацгвардия #волейбол

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