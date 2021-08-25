Определены обладатели грантов акима Нур-Султана - список
1611
| №
| Аты-жөні
| ВУЗ
|
| Байжанов Әділ Нұрланұлы
| 013
|
| Жуманов Бектас Бекзатұлы
| 013
|
| Абдиханов Темирлан Еруланов
| 013
|
| Джусупов Ислам Каирбекович
| 013
|
| Лисин Александр Александрович
| 013
|
| Еспенов Алдияр Русланұлы
| 013
|
| Жунусов Асанали Қайратұлы
| 013
|
| Токушев Амир Саяхатович
| 013
|
| Дюсембеков Дархан Омержанович
| 013
|
| Шахазиддин Әмірсұлтан Ержанұлы
| 013
|
| Ибраев Алихан Нурланович
| 013
|
| Ташкенбай Санжар Тәкенұлы
| 013
|
| Телеубек Арнұр Алиұлы
| 013
|
| Абжатов Алижан Алибекович
| 013
|
| Құрманғали Асадбек Ерболұлы
| 013
|
| Аман Ұлболсын Нұрмұхамедқызы
| 013
|
| Мусаев Билал Сайд-Аминович
| 013
|
| Бөлекбай Бақдәулет Арманұлы
| 013
|
| Нұрланұлы Абдул Нұр Ислам
| 013
|
| Молдаханов Қуаныш Ерланұлы
| 013
|
| Эгиев Сулейман Беланович
| 013
|
| Хамитов Әділет Шүкірұлы
| 013
|
| Маусынбаев Амир Бауыржанұлы
| 013
|
| Балгужин Арман Маратович
| 013
|
| Мысан Сергей Владимирович
| 013
|
| Шарафиденова Дария Жанатовна
| 013
|
| Алпамышова Аружан Алмасқызы
| 013
|
| Шаяхметова Даяна Аяновна
| 013
|
| Аскарбеков Мағжан Айбатұлы
| 013
|
| Ахметкалиев Даниял Ерланұлы
| 013
|
| Зен Бейбарыс Асхатұлы
| 013
|
| Абенов Медеу Нуриденович
| 013
|
| Қуаныш Әния Қайратқызы
| 013
|
| Ержанқызы Ақниет
| 013
|
| Валиуллина Амина Шарифулловна
| 013
|
| Отчик Егор Владимирович
| 013
|
| Төрегелді Алибек Асылбекұлы
| 013
|
| Касенов Дамир Куанышевич
| 013
|
| Амеличкина Анастасия Сергеевна
| 013
|
| Аманов Айбек Ермұханұлы
| 013
|
| Васецкий Евгений Вячеславович
| 013
|
| Шайхидинов Тамирлан Қанатұлы
| 013
|
| Битөре Саят
| 013
|
| Лисов Кирилл Юрьевич
| 013
|
| Пятунина Анастасия Владиславовна
| 013
|
| Козгулова Жанель Ерлановна
| 013
|
| Шагирова Мөлдір Жақанқызы
| 013
|
| Балғожа Ақсұлу Оралбекқызы
| 013
|
| Төлегенов Мадияр Төлегенұлы
| 013
|
| Сериков Диас Алматович
| 013