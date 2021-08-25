Определены обладатели грантов акима Нур-Султана - список

Общество
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Определены обладатели грантов акима города Нур-Султана, присуждаемых Евразийскому национальному университету имени Л. Н. Гумилева по специальности «Физическая культура и спорт», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.    

Впервые в этом году в поддержку спортсменов было выдано 50 грантов по спортивной специальности. Члены специально созданной комиссии рассмотрели документы, представленные гражданами для участия в конкурсе на получение гранта акима города Нур-Султана.

Конкурсная комиссия приняла решение в соответствии с законодательством, с учетом спортивных званий заявленных абитуриентов и спортивных достижений 2019-2021 годов, то есть спортсменов, принявших участие в чемпионатах Республики Казахстан, международных, республиканских соревнованиях, детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, семей сирот, спортсменов-инвалидов.

Список обладателей гранта акима города Нур-Султан представлен ниже.

Обладатели грантов акима города Нур-Султан:



 Аты-жөні

 ВУЗ
  • 1.
 Байжанов Әділ Нұрланұлы

 013
  • 2.
 Жуманов Бектас Бекзатұлы

 013
  • 3.
 Абдиханов Темирлан Еруланов

 013
  • 4.
 Джусупов Ислам Каирбекович

 013
  • 5.
 Лисин Александр Александрович

 013
  • 6.
 Еспенов Алдияр Русланұлы

 013
  • 7.
 Жунусов Асанали Қайратұлы

 013
  • 8.
 Токушев Амир Саяхатович

 013
  • 9.
 Дюсембеков Дархан Омержанович

 013
  • 10.
 Шахазиддин Әмірсұлтан Ержанұлы

 013
  • 11.
 Ибраев Алихан Нурланович

 013
  • 12.
 Ташкенбай Санжар Тәкенұлы

 013
  • 13.
 Телеубек Арнұр Алиұлы

 013
  • 14.
 Абжатов Алижан Алибекович

 013
  • 15.
 Құрманғали Асадбек Ерболұлы

 013
  • 16.
 Аман Ұлболсын Нұрмұхамедқызы

 013
  • 17.
 Мусаев Билал Сайд-Аминович

 013
  • 18.
 Бөлекбай Бақдәулет Арманұлы

 013
  • 19.
 Нұрланұлы Абдул Нұр Ислам

 013
  • 20.
 Молдаханов Қуаныш Ерланұлы

 013
  • 21.
 Эгиев Сулейман Беланович

 013
  • 22.
 Хамитов Әділет Шүкірұлы

 013
  • 23.
 Маусынбаев Амир Бауыржанұлы

 013
  • 24.
 Балгужин Арман Маратович

 013
  • 25.
 Мысан Сергей Владимирович

 013
  • 26.
 Шарафиденова Дария Жанатовна

 013
  • 27.
 Алпамышова Аружан Алмасқызы

 013
  • 28.
 Шаяхметова Даяна Аяновна

 013
  • 29.
 Аскарбеков Мағжан Айбатұлы

 013
  • 30.
 Ахметкалиев Даниял Ерланұлы

 013
  • 31.
 Зен Бейбарыс Асхатұлы

 013
  • 32.
 Абенов Медеу Нуриденович

 013
  • 33.
 Қуаныш Әния Қайратқызы

 013
  • 34.
 Ержанқызы Ақниет

013
  • 35.
 Валиуллина Амина Шарифулловна

 013
  • 36.
 Отчик Егор Владимирович

 013
  • 37.
 Төрегелді Алибек Асылбекұлы

 013
  • 38.
 Касенов Дамир Куанышевич

 013
  • 39.
 Амеличкина Анастасия Сергеевна

 013
  • 40.
 Аманов Айбек Ермұханұлы

 013
  • 41.
 Васецкий Евгений Вячеславович

 013
  • 42.
 Шайхидинов Тамирлан Қанатұлы

 013
  • 43.
 Битөре Саят

 013
  • 44.
 Лисов Кирилл Юрьевич

 013
  • 45.
 Пятунина Анастасия Владиславовна

 013
  • 46.
 Козгулова Жанель Ерлановна

 013
  • 47.
 Шагирова Мөлдір Жақанқызы

 013
  • 48.
 Балғожа Ақсұлу Оралбекқызы

 013
  • 49.
 Төлегенов Мадияр Төлегенұлы

 013
  • 50.
 Сериков Диас Алматович

 013











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