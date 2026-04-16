Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, направленной на пользователей облачных сервисов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По данным зарубежных источников злоумышленники массово рассылают пользователям iPhone поддельные электронные письма, SMS-сообщения и уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.

"В оповещениях говорится о блокировке аккаунта и возможном удалении фотографий, видео и документов. Сообщения полностью имитируют официальные уведомления популярных сервисов, включая облачные платформы, что создаёт иллюзию подлинности и подталкивает пользователя к действию. Для усиления эффекта срочности пользователям предлагают перейти по ссылке и увеличить объём хранилища, обновить платёжные данные или восстановить доступ", - говорится в сообщении.

Нажав на ссылку, потенциальные жертвы попадают на фишинговый сайт, копирующий оригинальные сервисы, на котором введённые логины, пароли и банковские данные становятся доступны киберпреступникам. Подобным образом могут рассылаться уведомления о различных сервисах облачного хранения (Google Drive, облако Mail.ru, Яндекс Диск и др.).

Учитывая, что данный вид угрозы начинает распространяться, рекомендуется:

- исключить переход по ссылкам из SMS, электронных писем и мессенджеров со «срочными» уведомлениями;

- проверять состояние облачного хранилища только через официальные приложения или сайты;

- не вводить логины, пароли и банковские данные на сторонних страницах;

- включить двухфакторную аутентификацию на всех облачных и почтовых аккаунтах;

- использовать уникальные и сложные пароли для разных сервисов;

- при подозрении на взлом немедленно сменить пароль и завершить все активные сессии. Сохраняйте бдительность: любые сообщения об удалении данных или блокировки аккаунта проверять только через официальные сервисы.