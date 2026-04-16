Отопительный сезон без единой аварии прошел в Темиртау

Энергетика,Общество
171
Айман Аманжолова
корреспондент

В Темиртау завершен один из первых пилотных проектов МЭКС по реконструкции тепловых сетей. Благодаря проекту жители двух микрорайонов и поселка Отрадное впервые за многие годы перезимовали без аварий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на проектный офис МЭКС

 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проекта проведена реконструкция теплосетей ТМ-2А общей протяженностью 3,64 километра. Эта магистраль была построена 36 лет назад и с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. За последние 5 лет на этом участке было зафиксировано 31 повреждение.

Ее модернизация в рамках МЭКС позволила снизить общий износ теплосетей в городе металлургов с 75 до 73,8%. Казалось бы, цифра небольшая, но это значит, что улучшение почувствовали более 7,2 тыс. потребителей (физические и юридические лица, 3 детских дошкольных учреждения, поликлиника, среднеобразовательная школа).

«Работы на объекте закончены. В период строительства все работы были выполнены согласно проектно-сметной документации. В проходящем отопительном сезоне 2025-2026 года тепломагистраль введена в эксплуатацию. Порывов и отключений на данном участке не зафиксировано», – сообщили в региональном департаменте КРЕМ. 

Справочно: Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуется до 2029 года и направлен на снижение износа инфраструктуры до 40% и сокращение аварийности на 20%.

 

#Темиртау #отопление

Нотр-Дам в... Шымкенте
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Задача – возвращение в элиту
Великий балетный реформатор
Настоящая кузница чемпионов
Алгоритмы и этические нормы
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Новая архитектура будущего
Пополнят ряды «крылатой» пехоты
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Приближающий будущее
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Рост без оглядки на нефтянку
Дружественные отношения
Столичный гидроузел – объект особого внимания
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Новая система биометрии вызвала ажиотаж в аэропортах ЕС
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Как станцевать любовь
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов
Сила слова и дух степи
Рассмотрены перспективные направления
Умышленную подмену госномеров на грузовиках выявили в Туркестанской области
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Магнолии цветут
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов

«Облако обмана»: владельцев iPhone предупредили о мошенниках
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты эне…
Обряд «Тұсау кесер» провели упавшим с высоты девочкам
День Козы Корпеш-Баян Сулу: где наблюдается свадебный бум в…

