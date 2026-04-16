В Темиртау завершен один из первых пилотных проектов МЭКС по реконструкции тепловых сетей. Благодаря проекту жители двух микрорайонов и поселка Отрадное впервые за многие годы перезимовали без аварий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на проектный офис МЭКС

В рамках проекта проведена реконструкция теплосетей ТМ-2А общей протяженностью 3,64 километра. Эта магистраль была построена 36 лет назад и с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. За последние 5 лет на этом участке было зафиксировано 31 повреждение.

Ее модернизация в рамках МЭКС позволила снизить общий износ теплосетей в городе металлургов с 75 до 73,8%. Казалось бы, цифра небольшая, но это значит, что улучшение почувствовали более 7,2 тыс. потребителей (физические и юридические лица, 3 детских дошкольных учреждения, поликлиника, среднеобразовательная школа).

«Работы на объекте закончены. В период строительства все работы были выполнены согласно проектно-сметной документации. В проходящем отопительном сезоне 2025-2026 года тепломагистраль введена в эксплуатацию. Порывов и отключений на данном участке не зафиксировано», – сообщили в региональном департаменте КРЕМ.

Справочно: Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуется до 2029 года и направлен на снижение износа инфраструктуры до 40% и сокращение аварийности на 20%.