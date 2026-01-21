Определился состав на Олимпиаду

Спорт
121
Абзал Камбар

С 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. Стал известен полный сос­тав сборной Казахстана, в которую вошли 36 спортсменов.

На данный момент у нас имеются лицензии по следующим видам спорта: фристайл-могул – 4 спортсмена; фристайл-акробатика – Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асан Асылхан, Аяна Жолдас; биатлон – двое мужчин и две женщины (имена спорт­сменов будут определены после заседания тренерского штаба); горнолыжный спорт – Ростислав Хохлов, Александра Скороходова; лыжное двоеборье – 1 спортсмен; лыжные гонки – 7 спортсменов; прыжки на лыжах с трамплина – 2 спортсмена; конькобежный спорт – Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко; шорт-трек – Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан; фигурное катание – Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.

В дальнейшем возможно выделение дополнительных квот за счет Международного олимпийского комитета.

#Спорт #состав #зимние Олимпийские игры

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Определился состав на Олимпиаду
Снег, камера – «Мотор!»
Усилили тренерский штаб
Диалог на языке символов
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
ДУМК объявило даты мусульманских праздников на 2026 год
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

От Мельбурна до Астаны
Грандиозные поединки
Усилили тренерский штаб
В Туркестане стартовал чемпионат Казахстана по шахматам сре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]