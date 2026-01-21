На данный момент у нас имеются лицензии по следующим видам спорта: фристайл-могул – 4 спортсмена; фристайл-акробатика – Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асан Асылхан, Аяна Жолдас; биатлон – двое мужчин и две женщины (имена спорт­сменов будут определены после заседания тренерского штаба); горнолыжный спорт – Ростислав Хохлов, Александра Скороходова; лыжное двоеборье – 1 спортсмен; лыжные гонки – 7 спортсменов; прыжки на лыжах с трамплина – 2 спортсмена; конькобежный спорт – Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко; шорт-трек – Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан; фигурное катание – Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.

В дальнейшем возможно выделение дополнительных квот за счет Международного олимпийского комитета.