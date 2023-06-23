Оптовых продавцов риса в Кызылординской области оштрафовали почти на 68 млн тенге из-за ценового сговора
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В Кызылординской области оптовых реализаторов риса уличили в ценовом сговоре, сообщает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.
Департамент АЗРК по Кызылординской области завершил расследования в отношении 6 крупных производителей и оптовых реализаторов риса (ПТ «Абзал и К», ТОО «Магжан и К», ТОО «Най-Мир», ТОО «Жан-Арай», ТОО «Абай-Даулет» и ИП «Байдалиев К») и выявил факты антиконкурентных согласованных действий по установлению и поддержанию цен.
В итоге на эти компании были возбуждены дела об административном правонарушении. А в июне 2023 года суд привлек их к административной ответственности на общую сумму 67,9 млн тенге.
Решение суда вступило в силу.