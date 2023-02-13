Оптовый канал особо опасного наркотика обнаружили в Павлодаре

В городе Павлодаре разоблачили 22-летнего парня, который подозревается в распространении крупной партии наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Злоумышленник через Интернет продавал наркотические средства и закладывал их в тайниках в Павлодаре.

При задержании у молодого человека обнаружили 5 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По месту жительства у него изъяли пакеты с наркотическими средствами и предметы для их расфасовки.

По результатам экспертизы у горожанина нашли свыше 1,4 кг наиболее опасного психостимулятора синтетического происхождения &-PVP, что является особо крупным размером.

По факту проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Павлодарец заключен под стражу. Устанавливается причастность других лиц к преступной деятельности.

«Задержанию подозреваемого предшествует кропотливая работа, сотрудники проводят ряд мероприятий, чтобы доказать, что человек, действительно, причастен к незаконному обороту наркотиков», – прокомментировал начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.