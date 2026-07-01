Право на возмещение вреда закреплено в новой Конституции Казахстана

Данная гарантия означает, что защита прав граждан получила дополнительную правовую основу на самом высоком уровне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Право на возмещение вреда от незаконных действий государства закреплено на конституционном уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Сегодня вступила в силу новая Конституция РК – Основной Закон страны, который определяет фундаментальные ценности общества, закрепляет права и свободы человека, устанавливает основы организации государственной власти и служит надежной правовой основой дальнейшего развития государства.

Новая Конституция знаменует собой новый этап укрепления верховенства права и расширения конституционных гарантий защиты прав граждан.

Среди ключевых новелл новой Конституции – закрепление в статье 15 права каждого на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов, их должностных лиц и иных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций.

Конституционное закрепление данной гарантии означает, что защита прав граждан получила дополнительную правовую основу на самом высоком уровне.Теперь право на возмещение вреда стало не только законодательной, но и конституционной гарантией защиты человека.

«Каждый гражданин вправе рассчитывать на возмещение ущерба, если его права были нарушены вследствие незаконных решений, действий или бездействия государства и его представителей. Ранее вопросы возмещения такого вреда регулировались преимущественно отраслевым законодательством. Теперь данная гарантия получила высший конституционный статус, что подчеркивает ответственность государства перед человеком и обеспечивает дополнительные гарантии восстановления нарушенных прав», – сказано в информации.

Там же добавили, что Конституция закрепляет важный принцип: государство не только обеспечивает защиту прав человека, но и несет ответственность за их нарушение, если вред причинен незаконными действиями его органов или должностных лиц.

Закрепление этого права на конституционном уровне стало важным элементом укрепления принципа верховенства права, подтверждая, что защита прав человека и ответственность государства являются неотъемлемой частью современной правовой системы.