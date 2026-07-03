Фейковая онлайн-доставка: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе разговора злоумышленники могут назвать данные клиента

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с онлайн-доставкой товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа
 
Как действует схема

По итогам 2025 года Казахстан вошел в число лидеров на пространстве СНГ по объему онлайн-шопинга. По данным онлайн-сервиса CEOWORLD, доля покупок казахстанцев через электронные площадки составила 32%.

На фоне роста популярности онлайн-покупок активизировались мошенники. Они звонят гражданам, представляясь курьерами, сотрудниками службы доставки либо работниками интернет-магазинов и популярных маркетплейсов, и сообщают о якобы оформленной на их имя доставке товара.

«В ходе разговора злоумышленники могут назвать данные клиента, чтобы вызвать доверие и сообщают, что для получения заказа, подтверждения доставки товара либо отмены заказа в системе маркетплейса необходимо продиктовать код, поступивший в SMS-сообщении. Если гражданин поясняет, что не ожидает доставку или не совершал онлайн-покупок, мошенники оказывают на него психологическое давление: сообщают о якобы платном хранении товара на складе, штрафе за отказ от заказа либо необходимости срочно подтвердить отмену доставки. Сообщив код из SMS, гражданин фактически предоставляет мошенникам доступ к управлению собственными аккаунтами. В дальнейшем злоумышленники могут похитить денежные средства, а также оформить онлайн-кредиты», – сказано в информации.

Важно помнить!

Сотрудники маркетплейсов, служб доставки и банков не запрашивают коды из SMS по телефону, в том числе для подтверждения доставки товара.
 
Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности:

- не сообщать никому коды из SMS-сообщений;

- при возникновении подозрений прервать разговор, самостоятельно связаться с маркетплейсом по официальным каналам;

- при наличии признаков мошенничества незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

 

#мошенничество #фейк #Генпрокуратура #доставка #ЗИП

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