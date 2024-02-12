Опубликованы лучшие снимки дикой природы 2023 года

Фото: с сайта www.nhm.ac.uk

Названы лучшие фотографии дикой природы, выбранные зрителями в ходе 59-го конкурса Wildlife Photographer of the Year. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Среди всех представленных на конкурс снимков 2023 года приз зрительских симпатий получила работа британского фотографа Нимы Сарихана. На его фотографии запечатлен белый медведь, мирно спящий на айсберге. Фотограф три дня выслеживал животное в густом тумане у норвежского архипелага Шпицберген. Сарихан рассказал, что, перед тем как заснуть, медведь своими сильными лапами разровнял себе ложе.

Доктор Дуглас Гурр, директор устроившего конкурс Музея естественной истории, назвал снимок «захватывающим и пронзительным».

«Его заставляющая задуматься фотография является ярким напоминанием о неотъемлемой связи между животным и его средой обитания и служит визуальным доказательством пагубных последствий потепления климата и утраты мест для жизни животных», — отметил он.

Сам фотограф признался, что очень польщен победой на самом престижном конкурсе для фотографов дикой природы. Он предположил, что его снимок подарил надежду на то, что у людей еще есть время, чтобы остановить глобальное потепление.

Зрители отобрали 25 лучших фотографий более чем из 75 тысяч работ, присланных на конкурс. Помимо работы Сарихана, их внимание привлекли снимки радостной черепахи, на которую села стрекоза, двух вылизывающих львенка львиц, стаи птиц, причудливо образовавшей из своих тел силуэт огромной птицы, и огромных медуз, плавающих под вспышками северного сияния.