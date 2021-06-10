Ориентир для молодежи

Для эффективной реализации программы «Жастар – Отанға!» в регионе разработана «дорожная карта» до 2025 года. Она должна быть реализована качественно и своевременно. Такую задачу поставил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на заседании бюро политсовета Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan», напомнив, что в предвыборной программе политического объединения приоритет отдан поддержке молодежи.

– Партия «Nur Otan» и молодежное крыло «Jas Otan» приступили к выполнению предвыборных обе­щаний, данных молодежи, – отметил Умирзак Шукеев. – Определены представители государст­венных структур и молодежи, ответственных за каждое мероприятие, включенное в программу «Жас­тар – Отанға!». Она разработана до 2025 года в соответствии с поручением Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана­ ­Назарбаева и направлена на объединение молодых людей и их участие в развитии страны. В ее основе лежит повышение социального статуса и создание условий для всестороннего развития молодых.

По информации руководителя областного управления общественного развития Дамира Жунусова, сейчас в Туркестанской области проживает 505 тыс. молодых людей, или 26,95% от общего количества населения области. В регионе действуют 17 филиалов, объединяющих более 7 тыс. членов молодежного крыла «Jas Otan».

При поддержке ведущей партии страны сформировалась политическая лестница для талантливых, способных специалистов в разных сферах. Об этом свидетельствует приход лидеров и талантливой молодежи на политическую арену во время выборов, состоявшихся в нынешнем году.

Для реализации программы «Жастар – Отанға!» для молодежи региона разработано 17 «дорожных карт», включая 1 областную, 3 городских и 13 районных.

В программу «Жастар – Отанға!» включено 416 индикаторов и 675 мероприятий. Они направлены на повышение гражданской активности молодежи, развитие самоуправления, поддержку молодого поколения в получении качественного образования.

Одно из направлений программы предполагает снижение уровня безработицы. Так, только через проект «Жасыл ел» есть намерение трудоустроить 6 400 молодых людей. Еще более одной тысячи юношей и девушек для получения работы смогут воспользоваться проектом «Первое рабочее место», действующим в рамках программы «Еңбек».

По итогам заседания бюро политсовета председатель Туркес­танского областного филиала партии «Nur Otan» Умирзак Шукеев дал ряд поручений председателям районных, городских филиалов и руководителям ответственных управлений.

В частности, поручено активизировать участие молодежи в политической жизни страны, оказать поддержку волонтерам, развивать молодежные и студенческие организации, активнее вовлекать молодое поколение в предпринимательство, а также создавать реальные условия для решения жилищных вопросов молодых семей, работающей молодежи и студентов.