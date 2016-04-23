Трудовой коллектив ТОО «Azala textile» встречал Главу государства небольшой выставкой готовой продукции, выпуск которой налажен на текстильном комбинате. Для нее освободили угол в швейном цехе, потеснив швей, занятых пошивом распашонок и детских махровых халатов, чтобы показать, что отныне могут делать мастерицы предприятия.ТОО «Azala textile» – одно из первых предприятий Южного Казахстана, откликнувшееся на призыв Президента страны заняться глубокой переработкой продукции. Здесь освоен полный цикл – от выращивания хлопчатника до производства домашнего текстиля. Предприятие вполне может служить примером успешного развития хлопкового кластера, о необходимости развития которого на юге страны неоднократно говорил Нурсултан Назарбаев.Председатель правления ТОО «Azala textile» Бауржан Джамалов не ограничился показом выставки, а провел Главу государства по цехам предприятия, продемонстрировал, какую разнообразную и высококачественную продукцию можно производить из отечественного хлопко-волокна. От выпуска полуфабрикатов до производства готовых тканей предприятие шло на протяжении десятилетия.С 2005 года текстильная фабрика занималась производством хлопчатобумажной пряжи кардной системы прядения, предназначенной для ткачества суровых тканей из местного хлопкового сырья. За это время освоен выпуск бязевой, миткалевой, сатиновой группы шириной до 320 см, а также тканей суровых полотенечных, так называемых вафельных, и махровых шириной два с половиной метра.Раньше полуфабрикаты почти в полном объеме экспортировали в страны Европы, где из них выпускали комплекты постельного белья и махровые изделия, которые затем возвращались в нашу страну. Теперь ситуация меняется. Несколько месяцев назад ТОО «Azala textile» запустило отделочный цех, освоив сначала гладкое крашение тканей, а потом и с нанесением рисунков. В штате предприятия есть свой художник-дизайнер, который занимается оформлением постельных тканей.Мощность предприятия позволяет производить 2 824 тонны пряжи, 13 млн погонных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 7 млн штук махровых изделий в год. Практически весь объем пряжи и суровых тканей здесь отныне намерены самостоятельно перерабатывать, выпуская готовую продукцию. Она востребована на внутреннем рынке, есть потребители и за рубежом.К примеру, уже заключен первый контракт на поставку готовой продукции – комплектов постельного белья и махровых полотенец – в африканскую Республику Гана. Учредители компании заключили ряд крупных контрактов с отечественными отелями и спа-салонами. Подписан меморандум с руководством ЭКСПО-2017. Достигнуто соглашение о сотрудничестве с торговыми представительствами, которые займутся реализацией продукции на внутреннем рынке.– Раньше все это мы ввозили из-за рубежа, а теперь производим у себя, – сказал Глава государства, общаясь с работниками предприятия. – Государство и дальше будет содействовать расширению и увеличению числа таких предприятий. Нам не нужны гиганты, ставку делаем на средние предприятия. Это мировая практика, позволяющая создавать рабочие места.Президент обратил внимание на то, что развитие собственного производства и замещение импортных товаров – одна из важнейших задач экономической политики Казахстана.– Глава государства неустанно акцентирует внимание предпринимателей на необходимости увеличения добавленной стоимости выпускаемой продукции, – подчеркнул Бауржан Джамалов. – Мы как раз и идем по такому пути. Цена одной тонны хлопка-сырца составляет порядка 300 тысяч тенге. Но из этого объема сырья можно произвести почти пять тысяч полотенец среднего размера, стоимость которых составит уже более двух миллионов тенге.Продукция шымкентских текстильщиков способна конкурировать с импортными аналогами, поскольку имеет отменное качество и сравнительно низкие цены. Уже сейчас треть всего хлопко-волокна, произведенного в регионе, перерабатывается на месте. Чтобы сырья было достаточно для всех текстильных предприятий региона, ведется работа по увеличению посевных площадей хлопковых полей. Так, по итогам прошлого года на территории региона было посажено 99 тыс. га хлопчатника. В текущем году этот показатель планируется увеличить до 110,6 тыс. га. В результате урожай хлопка вырастет на 300 тыс. тонн.Надо сказать, что в целом на юге в отрасли легкой промышленности реализовано десять проектов общей стои­мостью 27,8 млрд тенге, на которых трудоустроено порядка 2,2 тыс. местных жителей.В программе рабочей поездки Главы государства было еще одно предприятие – на него делается ключевая ставка в обеспечении лекарственной безопасности страны. Генеральный директор АО «Химфарм» Ижи Урбанец рассказал Президенту, что для развития отечественной фармацевтической промышленности и импортозамещения на заводе реализуется проект по расширению производственных мощностей. Он состоит из четырех этапов и оценивается в 14 млрд тенге. Реализация первого этапа стоимостью 5,8 млрд тенге уже завершена.Глава государства ознакомился с ходом реализации инвестиционной программы, побывав в цехе по производству препаратов в ампулах и инфузионных растворов. Беседуя с представителями трудового коллектива, Нурсултан Назарбаев поздравил их с открытием цеха, пожелав успешного развития и высокой конкурентоспособности выпускаемой продукции. Президент подчеркнул, что сегодня рынок лекарственных препаратов является одним из наиболее перспективных, что создает большие возможности для предприятия, являющегося флагманом отечественной фармацевтической отрасли.Более трети препаратов, применяемых в рамках гарантированной лекарственной поддержки населения, приобретается сейчас у компании АО «Химфарм». Планируется увеличить объем государственных закупок.Реализация инвестиционного проекта уже позволила создать 500 рабочих мест. В мае ожидается запуск еще одного цеха – по выпуску порошковых антибиотиков. Проект в целом позволит производить на химико-фармацевтическом заводе 350 млн ампул инъекционных растворов, 4 млн пакетов инфузионных растворов, 40 млн флаконов антибиотиков и 1 млрд таблеток. Высокое качество продукции обеспечивается применением высокотехнологичного оборудования, строгой системой контроля на всех стадиях производства в соответствии с международными стандартами.Сотрудники предприятия поблагодарили Президента Казахстана за внимание, которое он уделяет развитию фармацевтической отрасли страны.