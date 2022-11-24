Ориентир на спрос

Держат до последнего

В нынешнем году 57 казахстанских колледжей по различным причинам отказались от ранее полученных приложений к лицензиям по 133 специальностям и 164 квалификациям. Аннулирование осуществлено по тем из них, преподавание которых не соответствует стандартам качест­ва, отсутствуют условия для подготовки кадров или они не востребованы на рынке.

В области действуют 44 колледжа, в том числе 20 государственных и 24 частных, в которых обучаются более 25,5 тыс. студентов. По сравнению с прошлым годом общее чис­ло учащихся увеличилось поч­ти на две тысячи человек. Подготовка кадров осуществляется по 62 специальностям в основном для строительства, сельского хозяйства, энергетики, машиностроения, сферы обслуживания, образования, здравоохранения, культуры, связи и информатизации.

Местными властями проведена заметная оптимизация средних специальных учебных заведений. В результате руководители ряда колледжей вернули полученные ранее приложения к лицензиям по специальностям, оказавшимся невостребованными.

– Работа в этом направлении началась несколько лет назад, – проинформировала руководитель областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Дамеш Ускумбаева. – Многие, оказавшись не у дел, стали массово возвращать разрешительные документы. К примеру, в 2020 году сразу 13 колледжей вернули приложения к лицензиям по 42 специальностям и 70 квалификациям. На следующий год 12 средних специальных учебных заведений отказались от 26 специальностей и 37 квалификаций.

С начала января число отказников заметно сократилось. Но это не значит, что незадействованных разрешительных документов стало меньше. Причем это касается как частных, так и государственных колледжей. В текущем году только четыре организации образования вернули документы по 10 специальностям и 10 квалификациям. Причина – отсутствие контингента.

Среди невостребованных квалификаций оказались учителя информатики и самопознания начального и среднего образования, лаборант по защите и карантину растений, наладчик оборудования, машинисты конвейера и экс­каватора, лаборант химического анализа, электрослесарь и другие. Большая часть из них возвращена районными колледжами.

– Мы не можем забирать неис­пользованные приложения к лицензиям насильно, это противоречит закону. Поэтому проводим соответствующие беседы и отправляем письма, в которых объясняем, чем это может им обернуться. Печальным последствием, в частности, может стать непрохождение аттестации. К примеру, в такой ситуации в прошлом году оказался колледж № 8 в Мойынкумском районе. В результате руководство учебного заведения было вынуждено перевести учащихся выпускного курса в колледж № 10 в Шуском районе, чтобы впоследствии выдать им дипломы, – рассказала Дамеш Ускумбаева.

По ее словам, некоторые колледжи ввиду получения академической свободы самостоятельно разрабатывают учебные программы таким образом, чтобы включить работу по всем полученным лицензиям и имеющимся квалификациям. Так они пытаются избежать «простоя» лицензий.

Два колледжа в Шуском районе и областном центре самостоя­тельно закрылись. А два других таразских колледжа, которые числятся, но не работают вовсе и при этом держат лицензии, на сегодня для областного департамента словно бельмо на глазу.

– Мы не можем найти ни хозяев учебных заведений, ни места их расположения, – сетует Дамеш Ускумбаева. – По указанным адресам они отсутствуют. Выяснили, что учредитель одного из них умер, а у кого точно остались документы – неизвестно. Если они откроются где-нибудь в другом месте, мы об этом даже не будем знать до тех пор, пока на них кто-нибудь не пожалуется.

В региональном ведомстве по контролю за качеством образования жалуются и на то, что согласно букве закона нет четких указаний о необходимости возвращения неиспользованных приложений к лицензиям. По этой причине их владельцы держат документы до последнего. Тем более что получить их с каждым годом становится все труднее.

– Сегодня нужно соответствовать многим требованиям, чтобы начать обучение по той или иной специальности. Если хотя бы один пункт не будет соблюден, то об этом даже думать нет смысла. Именно поэтому получившие разрешение на открытие той или иной специальности, но пока не сделавшие этого, не спешат расставаться с ним, надеясь, что когда-нибудь в будущем у них все же получится выполнить задуманное, – пояснила Дамеш Ускумбаева.

Держать руку на пульсе

Кое-где из-за нецелесо­образ­нос­ти дублирования специальностей произошло объединение учебных заведений. Взять хотя бы город Каратау Таласского райо­на, где прежде было два таких учебных заведения с государственным статусом.

– В них готовили специалистов по одинаковым специальностям, – отметила руководитель отдела областного управления образования Алтынай Жайлышева. – Интерес­но, что они даже располагались рядом, буквально на расстоянии 50 метров. Надо сказать, ни один, ни другой не работали на полную мощность, группы студентов не были укомплектованы полностью, в связи с чем и было принято решение об их объединении. Повторяю­щиеся специальности закрыты, а соответствующие приложения к лицензиям сданы в областной департамент по обеспечению качества в сфере образования. Мы оставили тех, кто уже учился, чтобы они смогли получить диплом. Но сократили последующий набор абитуриентов и со временем закрыли одно из учебных заведений.

Аналогичная ситуация сложилась в городе Жанатасе Сарысуского района и селе Акколь Таласского района. По данным областного управления образования, работу по оптимизации начали вести с 2010 года.

– То же самое можно сказать о профилизации, – подчеркнула глава отдела. – К примеру, колледж, который должен выпускать специалистов по технологиям и сервису, мог готовить кадры, не соответствующие названию учебного заведения. И такая картина была практически везде. Сегодня же все государственные колледжи работают только по своему профилю. К сожалению, о частных учебных заведениях этого не скажешь. В одном колледже могут готовить одновременно и сварщиков, и поваров, и педагогов.

По словам Алтынай Жайлышевой, если работа с государственными колледжами больших проб­лем не представляет, то совсем по-другому обстоят дела с частными учреждениями образования. Областное ведомство не имеет права давить на них, оказывать какое-либо воздействие или кон­т­роль. Поэтому до сих пор в регионе есть колледжи, которые держат неиспользованные приложения к лицензиям годами.

По информации областного управления образования, количество студентов в шести колледжах региона составляет от 110 до 198. Из-за небольшого контингента было неэффективно содержать здания учебных корпусов. В связи с этим за последние 3 года в пяти колледжах по 10 дублирующимся специальностям (начальное образование, учет и аудит, швейное производство) обучение прекращено. Также в девяти организациях профобразования отозвано 35 приложений к лицензии.

Наибольшим спросом среди сельских детей пользуются педагогические и медицинские специальнос­ти. Но соответствую­щие базовые колледжи расположены в Таразе, и они могут принять только ограниченное количество, поэтому и конкурс среди абитуриентов очень большой. В медколледже контингент составляет только 3 тыс. студентов, а педколледж вмещает лишь до тысячи учащихся. Это одна проблема.

Другая заключается в том, что сельским детям, поступившим на обучение, негде жить. У обоих колледжей отсутствуют общежития. Студентам приходится проживать на съемных квартирах либо у родственников. Выходит, что потребность в специалистах есть, но условий для их воспитания нет. И так продолжается уже на протяжении многих лет.

Как сказала руководитель отдела, в перспективе планируется открыть общежития. Но пока часть студентов располагается в общежитии другого учебного заведения, что не очень нравится самой молодежи.

При этом следует отметить, что в регионе все еще ощущается некоторый дефицит кадров как в сфере здравоохранения, так и образования. И это при ежегодном открытии новых школ и медучреж­дений, особенно в селах.

В качестве положительного примера в управлении образования привели частный колледж «Болашақ», который преж­де тоже работал по нескольким направлениям. Но, поняв ситуацию на рынке труда, его учредитель провел перепрофилизацию. Теперь здесь готовят только медицинский персонал, в котором постоянно нуждается область.

– В этом году технические и профессиональные учебные заведения окончили свыше 5 900 выпускников, из них больше половины трудоустроены. Мы постоянно призываем руководителей колледжей следить за тенденциями на рынке труда, ведь каждый год запускаются новые производства, открываются ранее не существовавшие направления деятельности, готовятся рабочие места на строящихся заводах… Спрос в определенных специалистах есть, но, к сожалению, не всегда можно найти их среди населения, – сказала Алтынай Жайлышева.

По ее словам, госзаказ на определенные специальности предоставляется на основании запросов рынка. Информацию об этом ежегодно получают в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», которая ведет базу данных по области. После проведения анализа, если есть потребность, открываются новые специальности. К примеру, совсем недавно набрали студентов по направлениям «Лес­ное хозяйство», «Пчеловодство» и «Рыбное хозяйство», планируется открытие специальностей «Меха­троника» и «Робототехника».

Очень успешно показал себя проект целевого госзаказа, реализующийся по всей республике и предусматривающий возможность трудоустройства выпускников колледжей сразу после получения диплома. Работодатель, заинтересованный в определенных кад­рах, может заранее подготовить ­поименный список учащихся школ, которые бы хотели получить образование по необходимой ему специальности. Заключаются соответствующие договоры, гарантирующие выполнение обязательств с обеих сторон. Финансирование происходит за счет государства. На выходе работодатель получает именно те кадры, которые ему нужны. В этом году 267 учащихся поступили именно по такой схеме.

– Главный плюс этой программы заключается в том, что школьники учатся целенаправленно и они зачисляются вне конкурса, – отметила Алтынай Жайлышева. – Перед ними ставятся конкретные задачи, чтобы в будущем занять ту или иную позицию у работодателя. Это касается в основном технических специальностей. Уверена, в следующем году таких студентов станет больше. Наверняка еще не все родители поняли преимущества целевого госзаказа. Этот проект подошел бы тем детям, которые имеют низкие баллы, но хорошо умеют работать руками, к примеру, есть способности к приготовлению блюд, шитью одежды, сварочному делу и так далее. Ведь даже подача документов на поступление в электронном варианте для многих из них уже означает провал.

По словам Алтынай Жайлышевой, так же хорошо показал себя принцип «Деньги за студентом», внедренный два года назад. Он погружает колледжи в конкурентную среду и ставит в условия естественного отбора. Теперь дети сами выбирают место, где хотят учиться. Если колледж сильный, то он будет пользоваться спросом. Соответственно, слабые из-за отсутствия контингента постепенно закроются.