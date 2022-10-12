Ориентир – Новый Казахстан

Электоральная кампания по выборам Президента Казахстана проходит одновременно с крупными политическими реформами, которых давно ожидали казахстанцы. Касым-Жомарт Токаев провозгласил курс на Новый Казахстан, и он поддерживается простым народом, о чем свидетельствуют убедительные результаты социологических исследований, проведенных Институтом философии, политологии и религиоведения летом 2022 года.

Жители страны надеются, что в Новом Казахстане произойдет обновление всех сфер общественной жизни, и социально-экономическое положение простого народа заметно улучшится.

Можно привести несколько типовых высказываний респондентов, принявших участие в фокус-групповых социологических исследованиях: «…Мы надеемся, что простому народу будет лучше, если не остановятся на полпути проводимые реформы»; «...Я думаю, произойдет много перемен, в процессе строительства Нового Казахстана все будет обновлено, а положение народа улучшится»; «…Верю, что у нас неплохие перспективы, но работать надо везде, а главное – быть сплоченными».

Казахстанцы готовы поддержать Главу государства Касым-Жомарта Токаева в его стремлении построить новую страну: «…Если сможем помочь, то окажем помощь активно. …Сделаем все для Казахстана»; «…Ожидаем, что Новый Казахстан будет создан не на словах, а на деле. Простой народ стремится к лучшему, поддерживает Новый Казахстан, как поддержал новую Конституцию»; «…Президент в марте этого года начал новые реформы и определил реальный курс на Новый Казах­стан, и мы будем идти по этому курсу вместе».

Потенциальные избиратели на местах (работодатели, работники, пенсионеры, домохозяйки и другие) рассказывают, как они представляют свое участие в строительстве Нового Казахстана: «…Будем делать все возможное для Нового Казахстана, готовы делиться знаниями и этим внесем свой вклад в реформы, озвученные Президентом»; «…Мой вклад состоит в том, что хотя я уже пенсионер и отработал на государство, буду своим молодым согражданам давать дельные советы, готов быть наставником»; «…Мой вклад в том, что я даю работу людям, оплачиваю налоги, обеспечиваю семью, это и есть мой вклад»; «...Если я, как заботливая мать, воспитаю хорошее поколение, и мои дети вырастут хорошими гражданами, то это будет мой личный вклад в Новый Казахстан».

Вышеуказанные мнения респондентов отражают общую картину и предопределяют результативность процессов нарастающей электоральной готовности к предстоящим внеочередным выборам Президента Респуб­лики Казахстан.

Таким образом, наши социологические исследования убедительно отражают настроения многих казахстанцев, показывают, что простой народ выражает доверие планам и готов принять участие в процессах реализации созидательных инициатив Главы государства.