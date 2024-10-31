Осенний разговор о любви

– Начало нового сезона – это всегда праздник и для коллектива, и для всех жителей региона, – говорит заместитель директора театра Валерия Сон. – По традиции мы открываем очередной сезон премье­рой. И не случайно был выбран спектакль под названием «С любимыми не расставайтесь!» Постановка рассказывает о взаимоотношениях в семье, а ведь именно так можно назвать наших артистов и публику. Вместе мы – большая дружная семья, которая из года в год идет рука об руку, чем мы очень дорожим.

Премьера подготовлена под руководством специально приглашенных из Актюбинского областного театра драмы им. Т. Ахтанова режиссера Мейрама Хабибуллина и художника-постановщика Айзат Айжариковой. За основу сюжета взят сценарий российского драматурга Александра Володина.

Зрители узнают историю нескольких семейных пар, прошедших путь от сильных чувств до полного их угасания. Сразу вспоминается известная фраза древнегреческого философа Аристотеля, что «от любви до ненависти – один шаг». У каждого из персонажей своя история и свои причины расстаться или продолжать любить. Одни отчаянно борются за свое счастье, другие способны без раздумий и сожалений вычеркнуть из своей жизни некогда любимого человека.

В центре повествования оказываются Митя (Адилет Кулмурзаев) и Катя (в разных составах – Аяжан Несипбаева и Жансая Оразымбетова). На их примере видно, как порой трудно понять, где та самая точка отсчета, которая безвозвратно ведет к полному разрыву отношений, когда ссоры, обиды, упреки и непонимание перевешивают способность любить и прощать. И как легко мы порой ломаем то, что с большим трудом строили на протяжении долгих лет. Какое же тогда место в нашей жизни занимает любовь? В спектакле нет готовых ответов, их зрители должны найти сами.

Также в спектакле заняты актеры Мария Володарец, Арайлым Байбосын, Виктор и Ксения Майнашевы, Самат Махамбетов, Марина Просалович, Анна Коломейцева, Ирина Энеева, Тимур Романюк и другие.

– Изначально это был сценарий, написанный для фильма, но мы его адаптировали под спектакль, – рассказывает режиссер Мейрам Хабибуллин. – Сама постановка не новая. Ее неоднократно можно было увидеть на сценах российских и казахстанских театров. Но она всегда актуальна, потому что показывает нашу повседневную жизнь, наши проблемы, от которых мы зачастую почему-то бежим, хотя их можно решить, просто сев и поговорив с любимым человеком. При этом спектакль не является нравоучением, мы просто показываем чувства и эмоции, которые глубоко спрятаны в каждом из нас.

По словам художника-постановщика Айзат Айжариковой, лаконичные декорации и костюмы не лишены символизма. К примеру, мерцание света в плафонах намекает на неровное биение сердец, волнение и переживания героев, а ветви обрубленных деревьев, которые видны вдали, ассоциируются с разрушенными семьями и поломанными судьбами. Да и садовник постоянно подметает опавшие лис­тья, словно говоря зрителям, что в сердцах героев наступила осень, хотя они так страстно желают летнего тепла.

– Новый сезон обещает быть интересным и насыщенным, – продолжает Валерия Сон. – В честь 210-летия Михаила Лермонтова мы готовим спектакль «Бэла. Герой нашего времени». Он стал продолжением проекта, реализуемого совместно с выпускниками московского ­ГИТИСа. На Новый год обязательно будет представление для наших маленьких зрителей. И это только самые ближайшие наши планы.