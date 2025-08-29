Новый выпуск Центра по борьбе с дезинформацией раскрывает механизмы того, как намеренные неточности в публикациях превращаются в инструмент манипуляции, формируя у аудитории нарративные искажения, передает Kazpravda.kz

Фото: Центр по борьбе с дезинформацией

Материал показывает: подобные «ошибки» далеко не всегда случайны. Зачастую они совершаются в интересах редакционной политики, создают выгодный дискурс, переводят внимание аудитории с фактов на эмоции и отражают попытку навязать собственные представления. Такой подход открывает «окно Овертона» для навязывания рамок общественной нормы.

Отдельное внимание уделено тому, как быстро подобные искажения распространяются в сети, усиливаются комментариями и превращаются в самостоятельные источники конфликтов.

Цель выпуска - напомнить всем участникам медиапроцесса – журналистам, экспертам и пользователям социальных сетей, что создание информационного сообщения требует уважения к своей аудитории.

С полным выпуском можно ознакомиться на ресурсах Службы центральных коммуникаций.

1. Когда ошибка – не ошибка: как неточности в публикациях становятся инструментом манипуляции

Выпуск показывает, что неточности в медиа далеко не всегда случайны. В ряде случаев они используются как способ незаметного смещения акцентов: формирование выгодного для редакции или заказчика контекста, усиление нужной эмоции, создание предпосылок для долгосрочного изменения восприятия событий. https://www.youtube.com/watch?v=Cnqm6VWZkgM

2. Факты против эмоций: почему медиа подменяют содержание эмоциональным фоном

В материале отмечается, что в современном медиапространстве аудитории зачастую предлагают эмоциональные интерпретации вместо фактов. Этот приём упрощает восприятие информации, но делает её уязвимой к манипуляции: эмоция подавляет критическое мышление и способствует формированию искажённой картины действительности. https://www.youtube.com/watch?v=Cnqm6VWZkgM

3. От редакционной политики до «окна Овертона»: кому выгодны нарративные искажения

Авторы разбора подчёркивают, что намеренные «ошибки» в публикациях могут быть связаны с целями редакционной политики. В итоге СМИ формирует выгодный дискурс, постепенно сдвигая рамки допустимого. Такой процесс встраивается в логику «окон Овертона» – когда общество постепенно привыкает к новым нормам и трактовкам. https://www.youtube.com/watch?v=Cnqm6VWZkgM

4. Как «мелкая неточность» превращается в инструмент давления на общественное мнение

Иллюстрируется механизм: неточность → обсуждение в соцсетях → поляризация комментариев → формирование конфликта. Таким образом даже незначительная деталь способна стать инструментом давления на восприятие важного события или фигуры. https://www.youtube.com/watch?v=Cnqm6VWZkgM

5. Манипуляция вниманием: зачем СМИ переводят фокус с фактов на интерпретации

В выпуске подчеркивается: медиа нередко намеренно концентрируются не на сути факта, а на его интерпретации. Этот приём позволяет управлять общественным вниманием, усиливать второстепенные детали и скрывать главные обстоятельства события. https://www.youtube.com/watch?v=Cnqm6VWZkgM