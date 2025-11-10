На своей странице в Facebook депутат Мажилиса Болатбек Алиев прокомментировал предстоящий запрет на движение трёхосных самосвалов общей массой свыше 25 тонн по дорогам общего пользования в Казахстане

Фото: facebook.com/bolatbek.nazhmetdinuly

В своем посте парламентарий назвал такой запрет непрофессиональным решением.

«На первый взгляд — забота о дорогах. На деле — непрофессиональное решение, которое уже однажды показало свою неработоспособность. Эта норма уже была. Подобный запрет действовал и ранее, но в 2019 году был отменён, потому что показал себя неэффективным и непригодным к применению. В 2022 году его вернули в тот же вид, просто с отсрочкой до 2026 года», - сказал Болатбек Алиев.

По его словам с тех пор ничего не изменилось — кроме того, что теперь последствия будут куда масштабнее.

«Сертификат есть — значит, допуск есть. Каждый самосвал, ввозимый в Казахстан, проходит сертификацию соответствия требованиям национального законодательства. Это значит, что государство само признало такую технику соответствующей и допустило её эксплуатацию. Если теперь эти машины запрещают — это не регулирование, а отказ от собственных решений», - отметил депутат.

Как заметил Болатбек Алиев, если после 2022 года государство знало, что планируется ограничение, — логично было бы пересмотреть сертификацию и запретить ввоз тысячи и тысячи авто, а потом запретить использовать.

«Одна база — разные правила. Трёхосное шасси используется не только в самосвалах, но и в бетономешалках, контейнеровозах, зерновозах, бортовых грузовиках, автобусах. Технически это один и тот же автомобиль. Но запрет почему-то касается только самосвалов. Это всё равно что запретить пикапы Тойоты, но разрешить джипы на той же базе», - продолжает парламентарий.

Это не логика, а непонимание предмета, отмечает Болатбек Алиев.

«Не техника виновата, а контроль. Если дороги разрушаются — виноват не кузов, а не качественное строительство и система надзора. У нас действуют нормы осевой нагрузки (8–10 тонн), система взвешивания и транспортная инспекция. Если контроль не работает — надо систему контроля перезапустить , а не запрещать целый класс машин», - подчеркнул он.

По его словам проще обвинить перевозчиков, чем навести порядок в администрировании, и предположил, что произойдёт, если эта норма вступит в силу. По данным депутата, сейчас в Казахстане — около 36 500 трёхосных самосвалов.

«Посчитайте сами сколько это рабочих мест, а с учетом коэффициента семей, какого числа наших граждан напрямую затронет это решение. Самосвалы задействованы во всех сферах: в строительстве дорог, школ, больниц, жилья…, на ТЭЦ и объектах электроснабжения, в системах водоснабжения и газораспределения, при перевозке угля в зимний период, в недропользовании, на промышленных объектах», - пишет мажилисмен.

Как рассказал Болатбек Алиев, самосвалы активно используются обслуживающими сервисными компаниями в структурах “Самрук-Казына”, в т.ч. “КазМунайГаз”, “Казатомпром”, а также в акиматах, МЧС, МВД, Министерстве обороны и других госорганах. Большое количество таких машин работают на подряде и в добывающих компаниях. Если эту технику остановить — это вызовет паралич в реальном секторе экономики, создаст дефицит техники, рост себестоимости и срыв государственных проектов. Многие компании и частные владельцы не смогут выполнять обязательства по лизингу и кредитам, что приведёт к волне неплатежей и банкротств.

«И это неизбежно вызовет массовое недовольство, которое может стать триггером социальных вспышек и привести к куда более серьёзным последствиям. И госорганы: МИО (ГКП), из министерских РГП, придут к руководству страны с просьбой пересмотреть норму закона. В итоге правительству всё равно придётся приостановить или отменить норму — но уже после того, как нанесён ущерб экономике и доверию», - отметил депутат.

Болатбек Алиев считает, что эту норму необходимо отменить. Он согласен с тем, что контроль должен быть — но через осевые нагрузки, цифровой мониторинг и ответственность за нарушения, а не через запреты, парализующие целые отрасли.

«Я готов выступить инициатором внесения поправки в законодательство, если поддержат коллеги — о пересмотре и отмене статьи 38-2 Закона «Об автомобильном транспорте». Это не вопрос техники. Это вопрос профессионализма, логики и справедливости», - подчеркнул мажилисмен.

Он добавил, что если государство сертифицировало технику и допустило её эксплуатацию, а потом само же запрещает ей работать — это не управление, а хаос.