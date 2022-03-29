Многие костанайцы, вышедшие из состава кооперативов собственников квартир и организовавшие ОСИ, пропадают в судах, пытаясь отвоевать часть имущества и заполучить финансовую отчетность.

Уйти всегда успеем?

Несмотря на то что в соответствии с жилищной реформой все жилые дома уже до 1 июля нынешнего года должны перейти на ОСИ или ПТ, в Костанае этот процесс продвигается с трудом. Из имеющихся в областном центре чуть более тысячи многоэтажек пока только 92 выбрали новую форму управления, а это лишь десятая часть всего жилого фонда города.

Остальные заняли выжидательную позицию, с любопытством поглядывая на соседей, которые уже заявили о своей самостоятельности и теперь собственными силами пытаются привести многоэтажное имущество в порядок. А работы, как оказалось, непочатый край. Многие дома находятся в аховом состоянии. И теперь жильцам предстоит в срочном порядке за считанные месяцы восстановить то, что кооперативами, по сути, не делалось годами.

– У нас большой дом, в нем 169 квартир. Ежемесячные сборы составляют около 400 тысяч тенге. На эти деньги мы спокойно можем существовать самостоятельно. По крайней мере, хватает и на дворника, и на сантехника, и на зарплату, и еще около 50% остается на покупку материалов, – рассказал председатель ОСИ «Чкалова, 10» Евгений Гребенюк. – За те пять месяцев, что прошли с момента регистрации ОСИ, видим: реформа работает. Сделали освещение над подъездами, трудится дворник, причем каждый день, а не раз в месяц.

Есть сантехник, который каждый день делает обход, ибо все трубы и задвижки находятся просто в ужаснейшем состоянии. У нас на пластик только около 20% коммуникаций заменено, все остальное – металлические ржавые трубы, оставшихся еще с 70-х годов прошлого столетия, когда был построен дом. Сейчас копим деньги и с наступлением тепла начнем все менять.

В доме № 135 по улице Н. Назарбаева, который расположен в другой части Костаная, проблемы аналогичные.

– За два месяца, потратив около 300 тысяч тенге, поменяли канализационные трубы и все краны. Сейчас планируем заменить задвижку холодной воды, ищем, где ее можно купить дешевле. Начали с подвала – трубы настолько изношены, что боимся, как бы их не прорвало... Наведем порядок в подвале, тогда пойдем на крышу, – поведала председатель ОСИ «Назарбаева, 135» Евгения Моисеенко.

Но пока такие примеры единичны. Несмотря даже на то, что сформированные ОСИ уже выдают неплохие результаты, костанайцы все же не спешат пока выходить из состава КСК и самостоятельно управлять своим домом. А тут еще и кооперативы масла в огонь подливают, убеждая людей в том, что не потянут те без посторонней помощи.

Страхи тех и других, в общем-то, понятны. Кооперативы никак не смирятся с тем, что доживают последние месяцы, и не желают терять своих плательщиков, а жильцов страшит самостоятельность. К тому же, как показала практика, найти толкового управляющего домом – задача не из легких. За эту работу готов взяться не каждый.

Отдайте наши вещи!

Жилищная реформа обнажила массу проблем жилого фонда, на которые десятилетиями все закрывали глаза. Представители немногочисленного корпуса костанайских ОСИ засели в судах, пытаясь с помощью Фемиды отсудить у КСК правоустанавливающие документы на дом – технические паспорта, акты на землю, акты ввода здания, поэтажные планы...

И вот что характерно – именно в судах и выясняется, что такой документации у многих многоэтажек в областном центре отродясь не бывало. Закон хоть и требовал того, но на деле никто ведь не проверял. Такое вот упущение системы, которое аукается спустя многие годы и заставляет собственников общего имущества ходить по инстанциям, теряя время и деньги. Костанайцы, решившие самостоятельно управлять общедомовым имуществом, восстанавливают техническую документацию своими силами и за собственный счет.

У жителей дома № 10 по улице Чкалова ушло на это две недели и около 10 тыс. тенге. Впрочем, здесь действует индивидуальный подход.

– Дело в том, что у кого-то нет технических планов даже в кадастровом центре, а у кого-то, как теперь выясняется, сам дом не сдали, как положено, в 90-е годы... Затраты определенного ОСИ на восстановление технической документации зависят от того, какие именно нужны докумен­ты. Мы заказывали поэтажные планы. Поскольку у нас дом большой, понадобилось три плана, каждый из которых обошелся в 3,5 тысячи тенге, – рассказал председатель ОСИ «Чкалова, 10» Евгений Гребенюк.

У каждого ОСИ своя история. Причем проблемным в плане наличия документов оказывается как старое, так и новое жилье.

– То, что дома сдаются без техпас­порта и создания кондоминиума, – большая проблема. Ведь посмотрите: вводят новые дома, проходит год-два, и люди начинают жаловаться, что в новостройках много недочетов. Но из-за отсутствия правоустанавливающих документов нет возможности найти и наказать виновников. Застройщики же должны знать: если они построят плохо, то сами будут восстанавливать жилье. Поэтому так важно, чтобы у каждого дома была техническая документация, – пояснил представитель ГУ «Отдел жилищных отношений города Костаная» Сайлау Асылбаев. – Надо сказать, что реформа не ищет кого-то, чтобы наказать. Мы хотим проанализировать ошибки, допущенные в прошлом, чтобы не повторять их в будущем.

Разобравшись с документацией технической, ОСИ пошли дальше и теперь требуют с КСК или ТОО документацию финансовую. За те годы, что жилым фондом управляли кооперативы, многие дома изрядно поизносились: крыши стали протекать, трубы забились илом или накипью. И люди хотят знать, куда же тратились те взносы, которые они платили ежемесячно.

К тому же Закон «О жилищных отношениях» обязывает председателей КСК представлять финансовый отчет о проделанной работе каждому жителю без исключения. Но в большинстве своем руководители кооперативов так не считают, поэтому, отделившись от КСК, жильцы многоэтажек вынуждены восстанавливать свои права через суд.

– Мы просили в иске, чтобы ТОО «СВ-Комплект», которое обслуживало наш дом, предоставило финансовый отчет за последние три года и подписало дефектный акт. Выиграли это дело и теперь ждем действий со стороны председателя кооператива. Следующий наш шаг – изучить, куда уходили деньги, которые собирались с жильцов. Возможно, удастся опять-таки через суд вернуть какие-то суммы, которые сможем вложить в содержание дома, – уточнил Евгений Гребенюк.

Вернуть через суд костанайцы пытаются и имущество, которым владеют КСК. Закон обязывает кооперативы поделить между обслуживающими ими домами все нажитое за годы своей работы. ОСИ ведь начинают путь с чистого листа, а значит, весь инвентарь и инструменты, вплоть до метлы и лопаты, придется покупать за собственный счет.

– КСК «Восход», обслуживающий наш дом, существует около 30 лет. И все имущество, которое на данный момент имеется у ко­оператива, приобреталось за деньги жильцов, соответственно, оно и принадлежит им. В состав КСК входит 60 домов. Значит нашему дому председатель должен отдать одну шестидесятую часть общего имущества. Такие требования мы выдвинули в судебном иске, – пояснила председатель ОСИ «Назарбаева, 135» Евгения Моисеенко.

Впрочем, в КСК «Восход» и не спорят, что общее имущество должно быть разделено между всеми домами. Этим кооператив как раз и планирует заняться сразу же после ликвидации. Сейчас эта процедура находится на стадии завершения.

Надо сказать, что с КСК в Костанае проблем на этот счет прак­тически не возникает. Случаи, когда кооперативы отказываются делить общее имущество, единичны.

Куда сложнее будет тем, чей дом обслуживают ТОО. Это бывшие КСК, которые в 2019 году, понимая, что грядущая реформа прикажет кооперативам долго жить, сделали ход конем и прошли процедуру перерегистрации из КСК. Сегодня это дает им право работать дальше в качестве сервисной компании.

То есть об их ликвидации речь уже не идет, а значит, не идет речь и о разделе имущества. Так что жителям, желающим получить от такой обслуживающей организации хоть какое-то наследство, придется изрядно помотать себе нервы, пытаясь отвоевать у ТОО хотя бы одну метлу.

Разобрался сам, помоги другому

То, что реформа в жилищном фонде нужна и даже необходима, никто, в общем-то, не спорит. Вопрос в другом: насколько общество готово к переменам и к трудностям, которые стоят на его пути?

Впрочем, костанайцы, которые уже перешли к новой системе управления, нашли решение, как помочь тем, кому еще только предстоит жить по новым правилам. Председатели ОСИ и ПТ объединились в ассоциацию и теперь открывают в районах города проектные офисы, которые будут оказывать создающимся объединениям всю необходимую помощь.

– Мы условно поделили город на шесть частей. В каждой будет открыт проектный офис поддерж­ки ОСИ. Первый уже создан в городском микрорайоне «Береке». Когда люди объединяются, им легче решать проблемы. В этом и заключается суть ассоциации. Председатели ОСИ уже имеют определенный опыт и знания, и они готовы помогать в преодолении трудностей вновь создающимся объединениям. Здесь им будут оказывать помощь совершенно бесплатно, пока вновь соз­данные ОСИ не встанут на ноги, – сообщил Сайлау Асылбаев. – В будущем планируем организовать в проектных офисах работу юрис­тов, специалистов по земельным отношениям и прочих экспертов, консультации которых необходимы в решении тех или иных воп­росов при создании ОСИ или ПТ.

Но если с внедрением новой формы управления дела понемножечку начинают налаживаться, то судьба тех, кто остался за бортом жилищной реформы, пока туманна. Тысячи людей, которые прежде работали в КСК, станут безработными.

– Я вот даже не представляю, куда мне в мои 50 лет идти и чем другим заниматься. Я 28 лет отработала в этой системе, а есть те, у кого и 40 лет стажа. Кто возьмет меня на работу? Сегодня работодатель предпочитает молодых, красивых и стройных, а я маленькая, полненькая и с большим весом, – говорит председатель КСК «Восход» Галия Исмагулова. – Очень много людей, которым до пенсии осталось 3–4 года. Куда они пойдут? Получается, их просто выкинут на произвол судьбы?

Пока этот вопрос повис в воздухе. Но так или иначе жилищной реформе в Казахстане быть. До ее нового решительного этапа остается без малого три месяца.