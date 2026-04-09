– Галым Мутанович, как вы оцениваете состояние казахстанской науки и какие можете дать рекомендации по созданию новой модели ее развития?

– Прежде чем давать рекомендации, необходимо четко обозначить недостатки, существующие в настоящее время. В новой Конституции в научно-методологическом плане обозначена стратегия развития страны на основе образования, науки и инноваций. Такое триединство в конечном счете должно обеспечить ее инновационное продвижение.

Но науку мы должны рассматривать как его основу. Результатом такой деятельности является получение новых знаний и превращение их в инновационную продукцию. Здесь главная роль принадлежит научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

Для получения наукоемкой, инновационной продукции в стране должны функционировать технологические коридоры: идея – фундаментальные исследования – прикладные исследования – опытно-конструкторские работы – опытное производство – промышленное освоение – коммерциализация инноваций. Все этапы технологического цикла сменяют друг друга в строгой очередности: фундаментальные исследования произ­водят теории и открытия, которые переопределяются в прикладных исследованиях, затем тестируются в процессе разработки, а после продаются как промышленные инновации и вводятся в эксплуа­тацию.

Если разобрать ситуацию в Казахстане, то в этой цепочке обнаруживается явный разрыв. Все научные, научно-техничес­кие проекты, которые финансируются из государственного бюджета, нечетко представляют этапы НИОКР и не сориентированы на получение науко­емкой конечной продукции. Если в вышеуказанной цепочке НИОКР финансирование фундаментальных и прикладных исследований в разных вариациях присутствует, то отдельного финансирования ОКР за счет государственного бюджета фактически нет. Это означает, что разрывается цепочка получения конечной наукоемкой продукции, то есть проводимые фундаментальные и прикладные научные исследования остаются в виде отчетов на полках.

Для четкого определения принадлежности финансируемых научных проектов к этапам НИОКР следует использовать шкалу измерения готовности технологии (TRL), которая широко применяется в странах Европейского союза. Необходимо сгруппировать все научные проекты по уровням TRL: TRL 1–3 – фундаментальные исследования, TRL 4–6 – прикладные исследования и разработка прототипов, TRL 7–8 – опытное производство, TRL 9 – коммерциализация. И очень важно, чтобы все проекты финансировались по конкретным этапам с четкими объема­ми финансирования в зависимости от шкалы TRL. Как правило, каждый проект должен закрывать определенные уровни TRL. Так, например, проекты программно-целевого финансирования (ПЦФ), включающие в обязательном порядке ОКР, должны завершаться на уровне TRL 8, то есть на стадии готового к производству опытного образца.

В управлении наукой у нас отсутствует четкая политика финансирования НИОКР, учитывающая приоритеты его этапов и ресурс­ные возможности страны. Если рассматривать опыт управления соотношениями финансирования этапов технологического цикла передовых стран, таких как Южная Корея, Китай, Япония, то все финансовые средства у них сконцентрированы на завершающих стадиях. Так, например, соотношение финансирования этапов НИОКР Китая составляет примерно: 6 процентов – фундаментальные исследования, 11 процентов – прикладные и 83 процента – на ОКР и внедрение. Для Южной Кореи это соотношение выглядит как 14–22–64, для Японии – 12–23–65. А для Казах­стана – 28–65–7. В этой связи очень важно кроме государственного финансирования применять эффективный механизм государственно-частного финансирования с привлечением венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, корпоративных инвесторов, страховых компаний и др.

Как отметил Президент, нам следует заниматься не освоением бюджетных средств, а научиться управлять результатами. Для этого необходимо устранять системные недостатки и ошибки, влияющие на эффективность науки.

Важно отметить, что стали нормой задержка начала финансирования научных исследований, проявление субъективных факторов при отборе проектов, подмена главного результата на менее значимый. Так, при проведении проекта ПЦФ, который выполняется в среднем 2–2,5 года, ставится требование опубликовать монографии и статьи, получить патенты и авторские свидетельства с их общим количеством не менее 15. У научного сообщества возникает естественный вопрос: «Как без ущерба качеству научного проекта достичь таких высоких показателей?»

Считаем, что в целях повышения эффективности науки следует внедрить известный метод «управление, ориентированное на результат» с использованием IT-технологий.

– Как вам видится реализация новых стратегических задач, отмеченных в Конституции?

– Впервые в Основном законе инновационное развитие становится стратегическим направлением деятельности государства. Указом Президента отвечающим за него уполномоченным органом определено Министерство науки и высшего образования.

Политика инновационной деятельности страны должна предусматривать реализацию следующих необходимых этапов: проведение форсайт-исследований по прогнозированию научно-технологического развития и определению приоритетных направлений; создание системной законодательной базы для осуществления всех стадий инновационной деятельности и мер ее государственной поддержки; создание целостной инновационной инфраструктуры; разработка системы мер передачи знаний и технологий в экономику; инновационное предпринимательство, подготовка специалистов и формирование целостной Национальной инновационной системы.

Сохранение развития инноваций в рамках деятельности Фонда науки считаем неперспективным и негосударственным решением. В этой связи для координации работ в масштабе страны необходимо преобразовать Министерство науки и высшего образования в Министерство науки, высшего образования и инновационного развития со статусом провайдера этой деятельности, что является исполнением требований Основного закона.

– Президент уделил особое внимание роли высших учебных заведений, подчеркнув, что образование уже стало важной производительной силой. Какую миссию призваны выполнить университеты в инновационном развитии страны?

– В условиях формирования инновационной экономики университетам принадлежит важная роль обеспечения генерации и распространения знаний. В целях активизации научно-технологического развития необходима транс­формация ведущих вузов страны в исследовательские и инновационные университеты, которые должны стать активными субъектами экономики в качестве интеллектуальных центров инновационных кластеров. В этой связи нужна модернизация содержания обучения с целью его ориентации на развитие у обучающихся новых компетенций, позволяющих им не только творчески применять полученные знания, но и разрабатывать и коммерциализировать собственные креативные идеи. Такой подход позволяет выпускникам вузов не искать работу по окончании университета, а наоборот, самим создавать новые рабочие места.

Наши вузы должны стать опорными центрами, ареалами инноваций, на базе которых создаются технопарки, стартап-компании, формируется науко­емкая продукция. В каждом регионе целесообразно создание консорциумов на основе кластерного подхода, объединяющих университет, местный бизнес, региональную власть для обеспечения развития экономики. У нас в Казахстане уже был успешный опыт реализации модели инновационного университета – университет-технопарк на базе Восточно-Казахстанского технического университета и технопарка «Алтай», получивший международное признание.

– Ваше мнение о филиалах зарубежных вузов?

– Что касается филиалов зарубежных университетов, Президент ясно дал понять, что они должны внести содержательный вклад в научный потенциал страны и работать в равных условиях с отечественными вузами. Важно развивать свои казахстанские университеты, именно они определяют будущее нации. В мировой практике есть прямая зависимость: лучшие университеты – развитая страна, и наоборот.

К слову, в международной академичес­кой среде все развивающиеся страны, как правило, направляют свою молодежь для получения высшего образования в зарубежные вузы, входящие в мировых рейтингах в топ-200. Это не только имидж для принимающей страны, но и большие инвестиции. Например, когда КазНУ имени аль-Фараби вошел в число топ-200 в мировом рейтинге, то последующие три года число иностранных студентов этого вуза выросло почти в 15 раз.

– Президент говорил о наукоградах и городах ускоренного развития как точках притяжения инвестиций и передовых технологий. Как вы оцениваете перспективы создания зон высоких технологий в Казахстане?

– Наукоемкие города, такие как Алатау, Курчатов, должны стать локомотивами развития регионов. Так, например, Китай создал 53 зоны высоких технологий с соответствующими преференциями, которые вывели страну на принципиально новый технологический уровень. По примеру КНР у нас во всех регионах на базе ведущих университетов необходимо создавать такие ареалы, придавая им правовой статус специальной экономической зоны, наделяя их преференциями и налоговыми льготами. Тогда можно добиться привлечения инвестиций не только на создание высокотехнологичных производств, но и формирование конкурентоспособного человеческого капитала.

Как подчеркнул Президент, развитие науки в регионах остается в фокусе особого внимания государства, акимам областей были делегированы полномочия по реализации научно-технической политики. Для оценки эффективности инновационного развития областей следует внедрить систему, аналогичную Европейскому инновационному табло, которая позволяет оценивать и сравнивать результаты инновационной деятельности регионов и страны. На этой основе можно будет объективно оценить работу каждой области, выст­роить их рейтинги и обеспечить здоровую конкуренцию. В конечном счете такой подход позволит осуществить трансформацию страны на инновационный путь развития.