Основа модернизации общества

В библиотеке Мажилиса Парламента состоялась международная научно-практическая конференция «Конституция Республики Казахстан – основа социальной модернизации общества и государства». В ней приняли участие депутаты обеих палат, представители Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры, гос­органов, вузов и научно-исследовательских организаций.

Конференцию открыла депутат, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Снежанна Имашева.

– За последние два года депутаты Мажилиса Парламента приняли изменения и дополнения по важным для населения законодательным нормам. Конституция – это главный закон страны, который оказывает непосредственное влияние на жизнь всех граждан. Поэтому общество вправе напрямую влиять на изменение Основного закона. Так, 5 июня 2022 года состоялся рес­публиканский референдум, на котором граждане страны проголосовали за изменение Конституции, то есть волеизъявление населения состоялось, – сказала Снежанна Имашева.

Эту мысль продолжил советник председателя Конституционного суда Арман Кожахметов, отметив, что конституционные поправки заложили крепкий фундамент для новой модели госуправления.

– На референдуме в 33 статьи было внесено более 50 поправок. В сентябре 2022 года Парламент дополнительно принял закон о внесении поправок еще в шесть статей Конституции. Эта реформа закрепила новую модель сис­темы сдержек и противовесов, согласно которой мы отходим от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом и подот­четным Правительством.

Арман Кожахметов рассказал о том, как работают новеллы спустя год с момента принятия.

– Я думаю, яркий пример – изменение в выборное законодательство, которое позволило активизировать наше общество. Граждане участвовали в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, – пояснил спикер.

Депутат Мажилиса, правовед Марат Башимов считает, что необходимо шире изучать конституционное право в вузах страны.

– Первый принцип Конституции – равенство и справедливость. У всех граждан Казахстана должны быть равные права и возможности, все равны перед законом. Последние конституционные изменения положили начало положительным переменам в жизни общества и государства, – считает депутат.

Его коллега Магеррам Магеррамов в своем докладе заострил внимание на социальной части Конституции.

– Считается, что первые идеи социального государства отражены в Конституции Германии 1919 года. В Конституции Казахстана, как и во многих других странах, к сожалению, не раскрыто понятие социального государства. К примеру, в Конституции России сказано, что РФ – это социальное государство, его политика направлена на создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека. Да, в нашем Основном законе закреплен какой-то объем социальных прав и гарантий, но мы должны развивать их и учитывать реальные экономические возможности страны, – уверен парламентарий.